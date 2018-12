En 2017, les recettes fiscales ont représenté 44,6% du PIB en Belgique

En 2017, la France caracolait en tête de ce classement (46,2%), suivie par le Danemark (46%) et la Belgique (44,6%). Par rapport à 2016, ce ratio a encore augmenté de 0,5% en 2017. La moyenne de l'OCDE est de 34,2%.

Sur la période 2000-2017, ce ratio est passé de 43,5 à 44,6%. Le taux le plus élevé a été observé en 2013 et 2014 (45,1%). Les recettes fiscales en Belgique proviennent, selon l'OCDE, à 31% des contributions de sécurité sociale, à 28% des impôts sur le revenu et bénéfices, à 15% de la TVA et 10% d'autres taxes sur biens et services.