Le fondateur et directeur général de Tesla, Elon Musk, a vendu lundi pour environ 5 milliard de dollars d'actions du constructeur de véhicules électriques, après avoir annoncé ce week-end qu'il envisageait de se séparer de 10% de ses titres.

Selon les documents déposés auprès du régulateur américains des marchés, la SEC, l'homme le plus riche du monde a cédé environ 4,5 millions d'actions cette semaine.

Un premier bloc d'une valeur de 1,1 milliard de dollars avait été vendu lundi, afin de répondre à des obligations fiscales découlant de l''exercice de stock-options, mais cette cession avait été lancée selon un plan déjà préparé et mis sur pied en septembre ont précisé ces documents.

Samedi, le quinquagénaire avait effectué un sondage, depuis son compte Twitter, pour savoir s'il devait ou non se séparer de 10% de ses actions Tesla. Quelque 57,9% des 3,5 millions de votants avaient répondu favorablement. Elon Musk est suivi par 62 millions de personnes sur Twitter.

Il était difficile de dire mercredi si la cession d'un bloc supplémentaire de 3,6 millions d'actions d'une valeur de 4 milliards d'actions Tesla, mentionné dans les documents de mardi et mercredi, avait aussi été prévue avant ce sondage depuis Twitter.

Lundi, à l'ouverture de Wall Street, le titre avait dégringolé, lâchant jusqu'à 7,2% alors que le marché craignait que le bouillant patron ne s'exécute et déséquilibre, à lui seul, l'offre et la demande d'actions du constructeur.

Les actions vendues lundi par Elon Musk l'ont donc été à un prix sensiblement moins élevé que s'il les avait cédées avant son tweet mais le documents révèlent également que le facétieux homme d'affaires avait enclenché la vente dès le 14 septembre et ne s'est donc pas déterminé en fonction du sondage.

Après avoir encore perdu 11,99% mardi, toujours plombée par l'annonce d'Elon Musk, l'action avait ensuite regagné mercredi plus de 4,34% à 1.067,95 dollars.

Elon Musk détenait encore 170,4 millions d'actions logées dans un trust, d'une valeur totale de 183 milliards de dollars au cours de clôture de mercredi.

Lundi, le fondateur de Tesla avait aussi exercé 2,15 millions de stock-options, qui lui permettaient d'acheter autant d'action à 6,24 dollars pièce, soit moins de 1% de leur valeur actuelle.

Les milliardaires font face à une pression accrue dans le débat politique américain, où ils sont invités à participer d'avantage à la protection sociale. Le tweet de samedi faisait suite à une proposition des élus démocrates au Congrès de viser plus sévèrement les actions en Bourse, généralement taxées uniquement lorsqu'elles sont vendues.

"Que l'homme le plus riche du monde paie des impôts ne devrait pas dépendre des résultats d'un sondage sur Twitter", a tweeté le sénateur démocrate de l'Oregon Ron Wyden, qui préside la commission des finances.

"Le temps d'un impôt sur le revenu des milliardaires est venu", a-t-il ajouté, s'attirant une insulte personnelle, en réponse d'Elon Musk.

