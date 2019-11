Mario Draghi quitte son poste de président de la Banque centrale européenne. Le 21 octobre, le Financial Times proposait un bilan de l'action du président par Valentina Romei et Martin Arnold, intitulé "Le mandat BCE de Draghi : Sauvant l'euro, défaillant sur l'inflation".

Pourquoi défaillant sur l'inflation ? Deux personnes interrogées s'expliquent. " Le plus grand paradoxe de Mario Draghi est qu'il a été l'un des plus actifs et des plus crédibles des banquiers centraux de l'histoire moderne, et pourtant il quittera la BCE avec l'un des pires palmarès en termes de ciblage de l'inflation ", déclare Frederik Ducrozet, stratège chez Pictet Wealth Management. Quant à Christian Odendahl, économiste en chef au Centre for European Reform, il affirme pour la même raison : " Il n'y a pas d'autre manière de le formuler : sous M. Draghi, la BCE a échoué à remplir son mandat ".

...