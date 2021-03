Les actions du gestionnaire de réseau haute tension Elia et de l'entreprise spécialisée dans les capteurs semi-conducteurs pour l'automobile Melexis vont intégrer l'indice boursier Bel 20, à la place de la banque ING et de l'entreprise courtraisienne Barco. Ce sera le cas à partir du 22 mars, a annoncé Euronext Bruxelles, à l'occasion de sa revue annuelle des indices.

Barco, dont le cours de l'action a fortement baissé depuis son plus haut de février 2020, se retrouvera donc désormais au sein de l'indice "Bel Mid".

Quant à la banque ING, dont la cotation principale est sur Euronext Amsterdam, elle ne satisferait plus à l'une des conditions imposées pour figurer au sein de l'indice vedette belge, à savoir que son personnel en Belgique représente au moins 15% de l'ensemble du personnel du groupe consolidé.

Hyloris et Nyrstar vont, quant à elles, intégrer l'indice "Bel Small".

