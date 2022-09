Spécialisée dans l'investissement et la planification de pension en ligne, la start-up belge lance une nouvelle fonctionnalité dans son app liée à la pension.

Récupérer toutes ses données de pension (légale, complémentaires et épargne-pension) afin d'avoir un aperçu de la rente projetée à la pension compte tenu de ces différentes données. C'est désormais possible grâce à Easyvest. Spécialisée dans l'investissement et la planification de pension en ligne, la fintech bruxelloise vient en effet de lancer ces jours-ci un outil gratuit (totalement intégré dans son app) permettant en quelques clics d'obtenir une prévision claire de ses revenus à la pension.

Unique en Belgique

Outre sa facilité d'utilisation, "la force de l'outil réside dans sa puissance d'agrégation, avance Matthieu Remy. Après avoir donné l'autorisation d'accès à ses données financières qui se trouvent dans les bases de données de sites d'administrations publiques (tels que My Pension.be) via l'application d'identification Itsme sur son smartphone, l'app va collecter et compiler toutes les données liées à la pension légale, aux assurance de groupe et au troisième pilier, pour ensuite fournir des recommandations afin d'augmenter son capital ou sa rente à la pension", explique le cofondateur et CEO d'Easyvest parlant d'une fonctionnalité unique en Belgique.

Complément de revenu

Pour constituer cette rente raisonnable à la pension, c'est-à-dire le complément de revenu pour vivre avec le train de vie souhaité, l'outil propose bien évidemment ensuite de souscrire très facilement à un plan d'investissement. "Mais il est aussi possible de se fixer d'autres objectifs, précise Matthieu Remy. Comme par exemple se constituer un patrimoine plus important à donner à ses enfants, au cas où votre capital pension serait suffisant pour vivre à la retraite."

Active depuis six ans dans les solutions d'investissement et de planification de pension, Easyvest occupe aujourd'hui une dizaine de personnes et totalise 90 millions d'euros d'actifs sous gestion pour 1.500 clients.

Récupérer toutes ses données de pension (légale, complémentaires et épargne-pension) afin d'avoir un aperçu de la rente projetée à la pension compte tenu de ces différentes données. C'est désormais possible grâce à Easyvest. Spécialisée dans l'investissement et la planification de pension en ligne, la fintech bruxelloise vient en effet de lancer ces jours-ci un outil gratuit (totalement intégré dans son app) permettant en quelques clics d'obtenir une prévision claire de ses revenus à la pension. Unique en BelgiqueOutre sa facilité d'utilisation, "la force de l'outil réside dans sa puissance d'agrégation, avance Matthieu Remy. Après avoir donné l'autorisation d'accès à ses données financières qui se trouvent dans les bases de données de sites d'administrations publiques (tels que My Pension.be) via l'application d'identification Itsme sur son smartphone, l'app va collecter et compiler toutes les données liées à la pension légale, aux assurance de groupe et au troisième pilier, pour ensuite fournir des recommandations afin d'augmenter son capital ou sa rente à la pension", explique le cofondateur et CEO d'Easyvest parlant d'une fonctionnalité unique en Belgique.Complément de revenuPour constituer cette rente raisonnable à la pension, c'est-à-dire le complément de revenu pour vivre avec le train de vie souhaité, l'outil propose bien évidemment ensuite de souscrire très facilement à un plan d'investissement. "Mais il est aussi possible de se fixer d'autres objectifs, précise Matthieu Remy. Comme par exemple se constituer un patrimoine plus important à donner à ses enfants, au cas où votre capital pension serait suffisant pour vivre à la retraite."Active depuis six ans dans les solutions d'investissement et de planification de pension, Easyvest occupe aujourd'hui une dizaine de personnes et totalise 90 millions d'euros d'actifs sous gestion pour 1.500 clients.