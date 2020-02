Depuis l'annonce du départ de Wouter Devriendt pour la grande banque italienne UniCredit, Dexia se cherche un nouveau CEO. Selon les informations de nos confrères de L'Echo, trois candidats sont en lice pour le poste : Bart Bronselaer, Alexandre De Geest et Pierre Crevits. Ancien président pendant quatre ans de Royal Park Investments, la bad bank de Fortis, Bart Bronselaer n'est autre que l'actuel CEO par intérim de ce qui reste du groupe Dexia.

Ex-conseiller au sein du cabinet de l'ancien ministre des Finances et des Affaires étrangères Didier Reynders, Alexandre De Geest est, lui, membre du comité de direction du SPF Finances en charge de l'administration générale de la Trésorerie. Il est également administrateur du Fonds de Vieillissement et siège au conseil de Dexia depuis 2012. Quant à Pierre Crevits, il occupe les fonctions de secrétaire général à la Banque nationale. Passionné de tennis (il est directeur à l'Association francophone de tennis), Pierre Crevits est également président du comité scientifique des comptes des administrations publiques. Toujours selon L'Echo, Bart Bronselaer et Pierre Crevits tiendraient la corde.