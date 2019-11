Des services bancaires toujours indisponibles chez Axa

Quelque 80.000 cartes bancaires Axa connaissent encore des problèmes d'accès à certains services bancaires ce mercredi. Il est à nouveau possible d'effectuer des paiements en magasin et en ligne mais le home banking et le retrait d'argent aux automates d'Axa Banque restent indisponibles, précise un porte-parole.