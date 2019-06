Des petits actionnaires de Nyrstar menacent de faire suspendre la prochaine AG

Les petits actionnaires du spécialiste du zinc Nyrstar s'inquiètent du flou qui subsiste autour du plan de sauvetage imaginé par Trafigura, l'actionnaire majoritaire. Certains ont consulté les avocats Robert Wtterwulghe et Laurent Arnauts en vue de l'assemblée générale qui devrait se tenir le 25 juin prochain, et ces derniers ont décidé d'envoyer une mise en demeure à la direction, peut-on lire mardi dans l'Echo et De Tijd.