Des données personnelles d'environ 50.000 clients et prospects de la banque en ligne Revolut ont été subtilisées lors d'une cyberattaque dans la nuit du dimanche 11 septembre, a indiqué jeudi à l'AFP la néobanque basée à Londres.

"Revolut a récemment subi une cyberattaque très ciblée. Une entité non autorisée a pu accéder aux données d'un petit pourcentage (0,16%) de nos clients pendant une courte période", écrit la société dans un communiqué. Le problème a été "rapidement identifié", complète une porte-parole jointe par l'AFP, afin de limiter le nombre de personnes touchées: il est d'environ 50.000, clients actuels et en cours d'acquisition.

Le vol de données porte sur des informations personnelles: identité, numéros de téléphone, adresses e-mail. Aucun mot de passe, numéro de carte bancaire ou code personnel n'a fuité, assure la néobanque. "L'argent de nos clients est en sécurité, comme il l'a toujours été", affirme-t-elle encore dans le communiqué.

Les clients concernés ont été informés et invités à la vigilance sur d'éventuelles tentatives de fishing dans les jours ou semaines à venir.

Lancé en 2015 au Royaume-Uni, Revolut revendique plus de 20 millions de clients dans le monde. Présente dans 36 pays dont la Belgique, elle est valorisée 33 milliards de dollars.

