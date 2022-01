Le vice-président de la banque centrale américaine (Fed) Richard Clarida, qui s'est récemment retrouvé sous le feu des critiques pour des transactions boursières effectuées au début de la pandémie, a annoncé lundi son intention de démissionner avant l'expiration de son mandat fin janvier.

Richard Clarida n'a pas donné d'explications spécifiques à ce départ prévu pour le 14 janvier. Mais de premières révélations sur des achats et ventes de produits financiers sur les marchés qu'il a effectués début 2020, au moment où la Fed montait au créneau pour soutenir l'économie, sont apparues en octobre.

Suite à de nouvelles informations du New York Times la semaine dernière, la sénatrice Elizabeth Warren a lundi appelé sur Twitter la Fed à "être complètement transparente sur les preuves troublantes de possibles délits d'initiés par des responsables de la Fed".

I'm glad Richard Clarida resigned after public outrage for his unethical actions, but many questions remain.



American people & Congress need full transparency & accountability for potential illegal insider trading by @FederalReserve officials. I’ve urged @SECGov to investigate. https://t.co/uUuasg6cSN — Elizabeth Warren (@SenWarren) January 11, 2022

Plusieurs responsables de l'institution ont déjà été mis en cause pour leurs transactions boursières, deux d'entre eux, les présidents des antennes régionales de la Fed de Dallas, Robert Kaplan, et de Boston, Eric Rosengren, ayant annoncé leur démission en septembre.

Après les premières révélations dans ces affaires, la Fed avait annoncé un examen complet des règles d'éthique concernant les activités financières autorisées pour ses responsables.

A son poste depuis septembre 2018, M. Clarida a plus spécifiquement travaillé sur la communication du comité de politique monétaire de l'institution. Il était aussi le représentant de la Fed auprès de diverses organismes internationaux, dont la Banque des règlements internationaux, le G20, le G7, le FMI et l'OCDE.

"Les contributions de Rich (Richard Clarida, NDLR) à nos délibérations de politique monétaire et sa direction de la toute première évaluation publique du cadre de la politique monétaire de la Fed laisseront un impact durable dans le domaine de la banque centrale", a commenté le président de l'institution, Jerome Powell, dans un communiqué. "Ses sages conseils et ses avis essentiels me manqueront", a-t-il ajouté.

