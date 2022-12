Léo Goldschmidt, grande figure du monde bancaire, est décédé à l'âge de 90 ans.

Léo Goldschmidt est décédé ce 14 décembre à l'âge de 90 ans, rapportent ce jeudi plusieurs médias dont Le Soir et L'Echo. Cet ingénieur commercial diplômé de l'Ecole de commerce Solvay de l'ULB (aujourd'hui SBS-EM) né en 1932 à Vienne a passé une grande partie de sa carrière dans le monde bancaire. Il débute dans les années 1950 au sein du département du crédit de la Société belge de Banque avant d'être nommé, en 1970, associé-gérant de la Banque Degroof et de présider l'Association belge des banques.

Léo Goldschmidt n'était pas uniquement un financier de haut vol retrace L'Echo. Passionné de musique depuis sa jeunesse, il a été l'un des membres fondateurs, avec son ami Jean Salkin, de la Discothèque nationale de Belgique, devenue ensuite la Médiathèque. Il a aussi conseillé la direction du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles.

Corporate Gouvernance

Dès les années 1990 il a contribué à l'émergence du concept de gouvernance d'entreprise en Belgique.

À la fin de sa carrière, il a participé à de nombreuses activités de gouvernance d'entreprise. Il a notamment présidé le comité de gouvernance de la European Association of Securities Dealers (EASD) et a été membre du groupe de travail de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur la gouvernance d'entreprise. Il est aussi l'un des fondateurs de l'Institut européen de gouvernance d'entreprises (European Corporate Governance Institute - ECGI), énumère L'Echo. En 2000, une chaire de "corporate governance" portant son nom a été inaugurée à la Solvay Business School.

Léo Goldschmidt est décédé ce 14 décembre à l'âge de 90 ans, rapportent ce jeudi plusieurs médias dont Le Soir et L'Echo. Cet ingénieur commercial diplômé de l'Ecole de commerce Solvay de l'ULB (aujourd'hui SBS-EM) né en 1932 à Vienne a passé une grande partie de sa carrière dans le monde bancaire. Il débute dans les années 1950 au sein du département du crédit de la Société belge de Banque avant d'être nommé, en 1970, associé-gérant de la Banque Degroof et de présider l'Association belge des banques. Léo Goldschmidt n'était pas uniquement un financier de haut vol retrace L'Echo. Passionné de musique depuis sa jeunesse, il a été l'un des membres fondateurs, avec son ami Jean Salkin, de la Discothèque nationale de Belgique, devenue ensuite la Médiathèque. Il a aussi conseillé la direction du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles.Dès les années 1990 il a contribué à l'émergence du concept de gouvernance d'entreprise en Belgique.À la fin de sa carrière, il a participé à de nombreuses activités de gouvernance d'entreprise. Il a notamment présidé le comité de gouvernance de la European Association of Securities Dealers (EASD) et a été membre du groupe de travail de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur la gouvernance d'entreprise. Il est aussi l'un des fondateurs de l'Institut européen de gouvernance d'entreprises (European Corporate Governance Institute - ECGI), énumère L'Echo. En 2000, une chaire de "corporate governance" portant son nom a été inaugurée à la Solvay Business School.