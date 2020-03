Depuis l'annonce du départ de Thomas Leysen, la KBC se cherchait un nouveau président du conseil d'administration. La banque a finalement porté son choix sur une figure emblématique flamande en la personne de Koenraad Debackere, le directeur général de la KU Leuven.

Une nomination éventée par la presse flamande et qui avait fait émerger un potentiel conflit d'intérêts puisque la KU Leuven est cliente de la KBC. Administrateur non exécutif du groupe et de KBC Assurances, Debackere ne participait déjà pas aux réunions qui concernent les crédits accordés. Toutefois, pour anticiper tout problème, la KBC nommera, lors du départ officiel de Thomas Leysen à l'occasion de l'assemblée générale du 7 mai prochain, Philippe Vlerick comme président intérimaire. Koenraad Debackere deviendra président plus tard dans l'année, après un passage comme administrateur indépendant, et quand il cédera ses fonctions à la KULeuven.