Le patron de la grande banque d'investissement ne voit pas de catalyseur susceptible de déclencher une nouvelle crise, même s'il juge probable un ralentissement de la croissance mondiale.

A la tête de The Firm depuis la fin 2018, David Solomon incarne le nouveau Goldman Sachs, moins opaque et plus transparent dans sa communication. De passage à Paris, où il réunissait son conseil d'administration, le patron de la banque d'investissement nous a détaillé sa vision de l'économie.

...