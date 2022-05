L'encours de dépôt des clients du groupe Crelan s'élevait à 41,4 milliards d'euros fin décembre, une hausse de 5,7% par rapport à fin 2020, indique lundi la banque qui a été rejointe par Axa Banque Belgique le 31 décembre. L'intégration des deux banques est prévue au printemps 2024.

Dans le détail, Crelan représente une croissance de 1,09 milliard d'euros (+5,6 %), Axa 1 milliard d'euros (+5,5%) et Europabank 139,45 millions d'euros (+9,8 %). Le nombre de comptes à vue a augmenté de 4,3% chez Crelan, et de 2,2% chez Axa.

Comme d'autres acteurs du secteur bancaire, Crelan observe que la crise sanitaire a contribué à accélérer l'usage des outils électroniques. "L'évolution la plus forte a été observée dans les applications mobiles. Chez Crelan, le nombre d'abonnements mobiles a augmenté de 13,6% pour atteindre 360.132 abonnements, et pour la première fois, à partir de mai 2021, l'application mobile a pris la tête en termes de nombre de virements effectués."

Le compte épargne reste, lui, une valeur sûre, malgré les faibles taux d'intérêt. Au niveau du groupe, l'encours des comptes épargne a augmenté de 1,4 milliard d'euros pour atteindre 29,73 milliards d'euros (+4,9%).

Cela n'empêche pas de nombreux clients, en fonction de leur profil de risque, de se tourner vers les produits hors-bilan (fonds, Sicav) afin de diversifier leurs placements. "Cette tendance est évidente depuis des années et s'accentue chaque année. La production brute totale de produits hors-bilan s'élève à 2,98 milliards d'euros (+24%) au sein du groupe."

"Tant chez Crelan que chez AXA Bank Belgium, la vente des fonds a fortement crû. Les fonds mixtes (profilés) et les fonds d'actions étaient particulièrement populaires. Les investissements axés sur la durabilité (écologie mondiale, action climatique, eau, valeur durable, etc.) ont été bien accueillis."

Le portefeuille de crédits du groupe est estimé à 43,04 milliards d'euros (+6,7%), constitué à 84% de crédits aux particuliers et à 16% de crédits aux professionnels, dont une part importante aux agriculteurs et horticulteurs.

Hors éléments exceptionnels (vente de Crelan Insurance et acquisition d'Axa), le résultat net évolue de 49,41 millions d'euros en 2020 à 66,31 millions d'euros en 2021, soit une progression de 34,2%

Fin 2021, la coopérative CrelanCo comptait 274,003 coopérateurs, représentant un capital social de 895 millions d'euros. Le montant total du dividende versé s'élève à 26,6 millions d'euros.

Dans le détail, Crelan représente une croissance de 1,09 milliard d'euros (+5,6 %), Axa 1 milliard d'euros (+5,5%) et Europabank 139,45 millions d'euros (+9,8 %). Le nombre de comptes à vue a augmenté de 4,3% chez Crelan, et de 2,2% chez Axa. Comme d'autres acteurs du secteur bancaire, Crelan observe que la crise sanitaire a contribué à accélérer l'usage des outils électroniques. "L'évolution la plus forte a été observée dans les applications mobiles. Chez Crelan, le nombre d'abonnements mobiles a augmenté de 13,6% pour atteindre 360.132 abonnements, et pour la première fois, à partir de mai 2021, l'application mobile a pris la tête en termes de nombre de virements effectués."Le compte épargne reste, lui, une valeur sûre, malgré les faibles taux d'intérêt. Au niveau du groupe, l'encours des comptes épargne a augmenté de 1,4 milliard d'euros pour atteindre 29,73 milliards d'euros (+4,9%). Cela n'empêche pas de nombreux clients, en fonction de leur profil de risque, de se tourner vers les produits hors-bilan (fonds, Sicav) afin de diversifier leurs placements. "Cette tendance est évidente depuis des années et s'accentue chaque année. La production brute totale de produits hors-bilan s'élève à 2,98 milliards d'euros (+24%) au sein du groupe." "Tant chez Crelan que chez AXA Bank Belgium, la vente des fonds a fortement crû. Les fonds mixtes (profilés) et les fonds d'actions étaient particulièrement populaires. Les investissements axés sur la durabilité (écologie mondiale, action climatique, eau, valeur durable, etc.) ont été bien accueillis." Le portefeuille de crédits du groupe est estimé à 43,04 milliards d'euros (+6,7%), constitué à 84% de crédits aux particuliers et à 16% de crédits aux professionnels, dont une part importante aux agriculteurs et horticulteurs. Hors éléments exceptionnels (vente de Crelan Insurance et acquisition d'Axa), le résultat net évolue de 49,41 millions d'euros en 2020 à 66,31 millions d'euros en 2021, soit une progression de 34,2% Fin 2021, la coopérative CrelanCo comptait 274,003 coopérateurs, représentant un capital social de 895 millions d'euros. Le montant total du dividende versé s'élève à 26,6 millions d'euros.