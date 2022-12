Afin d'aider les entreprises à faire face à la crise énergétique, la société liégeoise Hanna-Solutions propose une application web leur permettant de réaliser des simulations financières afin de mieux anticiper le futur. Sur les 4 dernières semaines, son utilisation a explosé. Trois questions à Martin Grégoire, son Business Development Manager.

Quels sont vos premiers utilisateurs ?

Nos premiers utilisateurs sont des comptables et experts du chiffre qui réalisent des plans financiers pour leurs clients finaux. A l'origine, la société se concentrait sur les experts financiers mais aujourd'hui, elle vise également les PME. Nous avons des clients prestigieux comme KPMG, SBB ou UCM. Ou, des sociétés en forte croissance qui doivent suivre leur trésorerie de très près. Dans des périodes plus compliquées comme celle que nous traversons actuellement, pour lever des fonds il faut pouvoir faire de bonnes prévisions. Nous remarquons aussi que de plus en plus de gérants de boulangerie ou de plus commerces de plus petites tailles utilisent notre app'. Au cours des quatre dernières semaines, l'utilisation de notre app' a explosé. Nos clients ont réalisé 1.416 plans financiers, soit plus de 130% de plus que l'année dernière à la même période qui était déjà une année de forte croissance. C'est lié à la conjoncture actuelle mais aussi, pour un tiers, à la forte croissance de nos utilisateurs. Les entreprises se posent de nombreuses de questions et veulent prendre les bonnes décisions en bonne connaissance de cause. Elles veulent anticiper au maximum. La version récemment lancée de notre application est accessible à tous les entrepreneurs. L'utilisateur n'a qu'à encoder les différentes hypothèses financières : prix, nombre de clients, frais de personnel, fournitures, loyer, investissements,... Il peut ensuite visualiser les impacts sur sa trésorerie ou sur sa rentabilité. Suite à une analyse des données d'utilisation de l'app', nous avons constaté que les utilisateurs font des prévisions principalement suite à la hausse des prix de l'énergie et des matières premières. Ces prévisions leur permettent d'envisager plus sereinement l'avenir de leur activité et de répondre aux questions suivantes : faut-il augmenter les prix ? Licencier du personnel, avoir recours au chômage technique ? Demander un financement à la banque ? Diminuer les salaires du management ? Dans certains cas, simplement augmenter légèrement le prix de vente d'un produit peut changer complètement la santé financière d'une entreprise.