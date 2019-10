Crelan reprend AXA Banque Belgique

Crelan reprend AXA Banque Belgique, indiquent jeudi De Tijd et L'Echo sur leur site internet. Les banques n'ont pas voulu confirmer et les syndicats n'ont pas été officiellement mis au courant. On savait déjà que les deux parties menaient des "négociations exclusives".

