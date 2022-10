Credit Suisse compte supprimer des milliers de postes en Suisse et à l'étanger d'ici la fin de l'année. "Nous allons supprimer 2.700 emplois dans le monde, dont 20% en Suisse, d'ici la fin du quatrième trimestre 2022", a déclaré dimanche le patron de la banque Ulrich Körner.

La banque a annoncé cette semaine dans le cadre de sa restructuration la suppression de 9.000 emplois dans le monde. Pas moins de 2.000 postes sont concernés en Suisse. Le plan de relance prévoit aussi une importante levée de fonds notamment auprès de la banque saoudienne Saudi National Bank.

Celle-ci deviendra ainsi le premier actionnaire de l'établissement zurichois. Une manoeuvre qui n'aura aucune influence sur l'identité de la banque, assure Ulrich Körner dans le journal alémanique NZZ am Sonntag. Les actionnaires n'ont aucune influence sur la direction de l'entreprise ni sur ses principes éthiques, précise-t-il encore, "La Saudi National Bank est un actionnaire comme les autres, un actionnaire important bien sûr".

La date à laquelle Credit Suisse cédera ses activités de marchés des capitaux et de conseil à la nouvelle entité CS First Boston n'est pas encore connue. "Credit Suisse détiendra certainement une participation majoritaire dans la phase de démarrage", explique M. Körner, "peut-être qu'il y aura une entrée en bourse au bout du chemin".

La banque a annoncé cette semaine dans le cadre de sa restructuration la suppression de 9.000 emplois dans le monde. Pas moins de 2.000 postes sont concernés en Suisse. Le plan de relance prévoit aussi une importante levée de fonds notamment auprès de la banque saoudienne Saudi National Bank. Celle-ci deviendra ainsi le premier actionnaire de l'établissement zurichois. Une manoeuvre qui n'aura aucune influence sur l'identité de la banque, assure Ulrich Körner dans le journal alémanique NZZ am Sonntag. Les actionnaires n'ont aucune influence sur la direction de l'entreprise ni sur ses principes éthiques, précise-t-il encore, "La Saudi National Bank est un actionnaire comme les autres, un actionnaire important bien sûr". La date à laquelle Credit Suisse cédera ses activités de marchés des capitaux et de conseil à la nouvelle entité CS First Boston n'est pas encore connue. "Credit Suisse détiendra certainement une participation majoritaire dans la phase de démarrage", explique M. Körner, "peut-être qu'il y aura une entrée en bourse au bout du chemin".