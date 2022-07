La banque Credit Suisse, secouée par des scandales à répétition, a annoncé mercredi la nomination d'Ulrich Körner au poste de directeur général, à la suite de la démission de Thomas Gottstein.

Actuellement directeur de la gestion d'actifs, Ulrich Körner est un ancien cadre dirigeant de la banque concurrente UBS qui a rejoint Credit Suisse en avril 2021 prendra ses fonctions le 1er août, a expliqué la banque dans un communiqué.

Pour le deuxième trimestre, le numéro deux du secteur bancaire helvétique a dévoilé une perte beaucoup plus lourde que prévu par les investisseurs, à 1,59 milliard de francs suisses (1,6 milliard d'euros), indique-t-elle dans un communiqué séparé.

La banque qui avait dégagé un bénéfice net de 253 millions de francs au deuxième trimestre l'an passé avait déjà émis un avertissement sur ses résultats début juin en raison des secousses sur les marchés financiers depuis l'invasion de l'Ukraine qui ont affecté sa banque d'investissement. Mais les analystes interrogés par l'agence suisse AWP tablaient en moyenne sur une perte de 254 millions de francs pour le trimestre écoulé. "Nos résultats pour le deuxième trimestre 2022 sont décevants", a déclaré Thomas Gottstein, qui dirigeait le groupe depuis 2020, cité dans le communiqué, affirmant que la performance de la banque a été "considérablement affectée" par "les vents contraires géopolitiques, macroéconomiques et sur les marchés".

Credit Suisse a été secouée par des scandales

"L'urgence d'une action décisive est claire", a-t-il ajouté, précisant qu'un examen complet pour renforcer la gestion de fortune, la banque de détail suisse et la gestion d'actifs est en cours.

Avec cette nomination d'un nouveau patron, la banque a annoncé une nouvelle revue stratégique de ses activités, à travers laquelle elle vise entre autres à réduire sa base de coûts pour la ramener à moins de 15,5 milliards de francs au moyen terme. La banque a dit s'attendre à ce que les conditions de marché qui ont prévalu au cours du trimestre "persistent dans les mois à venir". Credit Suisse a été secouée par des scandales qui se sont enchaînés depuis la faillite de la société financière britannique Greensill et l'implosion du fonds américain Archegos en mars l'an passé à quelques semaines d'intervalles.

