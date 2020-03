Les citoyens et les banques ont une responsabilité commune à assumer dans la lutte contre la propagation du coronavirus, soutient Febelfin dans un communiqué. Les banques demandent ainsi à leurs clients de ne se rendre dans leur agence que sur rendez-vous et que pour des opérations indispensables.

"En pleine crise du coronavirus, les banques assument leur rôle social. Elles continuent à fonctionner et sont à la disposition de leurs clients", assure la Fédération belge du secteur financier dans son communiqué. "Afin de limiter au maximum la propagation de ce virus, elles demandent à leurs clients de restreindre les contacts physiques à un strict minimum et donc de ne se rendre dans leur agence que pour les opérations nécessaires et critiques - telles que les virements qui dépassent la limite de la banque numérique. Toutes les autres transactions peuvent parfaitement être effectuées par voie digitale."

Pour réduire un maximum le nombre de contacts physiques, la plupart des banques (dont Belfius, ING, KBC, BNP Paribas Fortis, Argenta, Crelan, ...) ne fonctionnent plus que sur rendez-vous les jours ouvrables entre 9 et 12 heures.

D'autres banques prennent des mesures similaires, parfois aussi le samedi matin, qui sont adaptées aux besoins des collaborateurs des agences et des clients. Afin de connaître les mesures applicables dans chaque banque, il est conseillé aux clients de consulter le site internet de celle-ci.

D'autre part, les zones de selfbanking ne peuvent fréquentées que par un maximum de deux personnes à la fois.

Avec ces mesures, le secteur financier tente de soutenir la lutte contre le coronavirus. Les mesures seront évaluées et revues en permanence en fonction de l'évolution de l'épidémie.

