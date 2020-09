La crise sanitaire a des conséquences importantes sur le budget et les projets des Belges.

Selon une enquête de la banque digitale N26, la crise du coronavirus a forcé près de deux tiers des Belges à reporter ou annuler leurs projets. 68 % d'entre eux avaient en effet prévu d'effectuer un achat important ou de lancer un projet de vie cette année. Que ce soit des vacances à l'étranger (21 %) de l'achat d'une nouvelle voiture (20 %), le remboursement de leurs dettes (17 %) ou encore, la recherche d'un nouvel emploi (17 %).

...

Selon une enquête de la banque digitale N26, la crise du coronavirus a forcé près de deux tiers des Belges à reporter ou annuler leurs projets. 68 % d'entre eux avaient en effet prévu d'effectuer un achat important ou de lancer un projet de vie cette année. Que ce soit des vacances à l'étranger (21 %) de l'achat d'une nouvelle voiture (20 %), le remboursement de leurs dettes (17 %) ou encore, la recherche d'un nouvel emploi (17 %). Deux Belges sur 5 (40 %) affirment également avoir perdu de l'argent pour un montant moyen de 750,27 euros par personne. Par ailleurs, plus d'un tiers des personnes interrogées (38 %) ont dû faire face à des achats imprévus à cause du coronavirus. Ces achats concernent en premier lieu un ordinateur (portable) pour 23 % et des appareils ménagers pour 22 %.La Belgique figure dans le top 3 des pays où les consommateurs ont perdu le plus d'argent. Ce sont les Allemands qui ont été les plus durement touchés, perdant en moyenne 995,06 euros à cause de l'annulation de leurs projets, suivis donc par les Belges (750,27 euros) et les Néerlandais (707,29 euros). Les jeunes générations ont été, semble-t-il, plus durement touchées. Parmi elles, les 25-34 ans ont eu le plus souvent besoin d'un soutien financier (36 %), notamment pour faire face à l'impact du chômage temporaire (cité par 24 % d'entre eux). La perte d'emploi constitue la principale raison pour les 18-24 ans (21 %). Près d'un quart des consommateurs ont dû chercher un soutien financier pour faire face à la crise (23 %). Ils l'ont d'abord trouvé auprès de leurs parents et des pouvoirs publics.L'enquête a également révélé que trois quarts (73 %) des Belges ont adopté de nouvelles habitudes dans leur vie quotidienne avec l'impact de la crise du coronavirus. Le changement le plus notoire concerne 47 % des personnes qui ont opté davantage pour les paiements par carte qu'en espèces. Suivent ensuite les personnes qui communiquent plus avec leur famille (33 %) et utilisent plus souvent les services bancaires mobiles ou en ligne (31 %). Les autres changements de comportement concernent le shopping en ligne pour des articles de mode (26 %) et les courses ménagères (18 %), ainsi que le téléchargement plus fréquent d'applications de fitness et l'entraînement sportif en ligne (15 %). Autre point notable, une grande majorité des personnes interrogées déclarent qu'elles conserveront ces nouvelles habitudes.