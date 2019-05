Le tribunal de Nanterre s'est dit compétent pour juger du dossier de Johnny Hallyday. En effet, à cause d'Instagram, le tribunal a considéré que Johnny était résident en France et pas aux Etats-Unis. Amid Faljaoui, notre chroniqueur, profite de ce rebondissement pour nous rappeler que le fisc utilise aussi les réseaux sociaux.

Pauvre Johnny Hallyday. Plus d'un an après sa mort, il fait encore la Une des médias. Même le célèbre New York Times lui a encore consacré une page éditoriale, il y a quelques jours, pour savoir si c'était éthique ou pas de déshériter ses enfants ? La question est en effet au coeur de ce litige entre les premiers enfants du Rocker, à savoir Laura Smet et David Hallyday et Laeticia, la veuve de Johnny et ses enfants qui sont encore mineurs.

Comme vous le savez, Johnny Hallyday a rédigé un testament en 2014 dans lequel il lègue tous ses biens à Laetitia Hallyday et à ses enfants. Et tout le litige provient du fait que la loi française interdit de déshériter ses enfants. Et donc, depuis un an maintenant, la guerre fait rage entre les deux clans. Pour Laura Smet et David Hallyday, c'est la loi française qui doit s'appliquer, et pour Laetitia, c'est la loi californienne qui doit l'être. Laetitia a expliqué que son défunt époux s'était installé définitivement à Los Angeles en 2007, que les filles du couple étaient scolarisées à Los Angeles et que notre cher Johnny avec une carte de sécurité sociale américaine et qu'il souhaitait devenir citoyen américain.

Mais voilà, toute cette argumentation a volé en éclat car le tribunal de Nanterre s'est déclaré compétent pour juger l'affaire. Et il a pu le faire grâce ou à cause d'Instagram.

En effet, les avocats de David Hallyday ont scruté à fond les comptes Instagram de Johnny et de Laetitia dans lesquels ils racontent leurs moindres faits et gestes. Et il ressort de cette petite étude que le couple a passé 151 jours en France en 2015, 168 jours en 2016 et les huit derniers mois de 2017.

Le vrai luxe aujourd'hui, c'est l'anonymat.

Difficile dans ces conditions de dire qu'on est un vrai résident américain. Surtout que ces photos étaient accompagnées de commentaires genre "diner en famille" ou "diner entre amis" ou encore "fête d'anniversaire en présence de Brigitte et Emmanuel Macron". Et donc, logiquement, les juges du tribunal français, tout en reconnaissant que Johnny avait une vie d'artiste itinérant, ont conclu qu'il avait tout de même gardé de fortes attaches avec la France.

Et puis, c'est aussi cela le danger d'un moteur de recherche comme Google. Lorsque Laetitia Hallyday déclare qu'elle et son mari avaient élu résidence à Los Angeles depuis 2007, le tribunal a facilement pu démontrer qu'à la même date Johnny Halliday se disait résident suisse et avait même acheté un chalet à Gstaad.

En fait, cette histoire d'héritage est vraiment rocambolesque car on ne sait même pas si à la fin, les enfants auront encore quelque chose à partager car selon certains journalistes, le fisc français réclamerait aujourd'hui 11 millions d'euros à la famille de Johnny.

En tout cas la leçon du jour confirme ce que je vous avais dit dans une précédente chronique : à savoir que le fisc utilise les réseaux sociaux lors des contrôles fiscaux.

Ici, c'est le tribunal qui l'a fait, ce qui prouve qu'aujourd'hui, nous sommes tous nus face aux juges et face aux contrôleurs fiscaux. Tous nus parce que nous avons décidé de l'être mais sans en mesurer toujours les conséquences. Comme quoi, comme je le répète à l'envie, le vrai luxe aujourd'hui, c'est l'anonymat.