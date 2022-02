Il y a actuellement plus de postes vacants que de demandeurs d'emploi. Bonne nouvelle, si vous faites maintenant vos premiers pas sur le marché du travail. Mais par où commencer? Et quel salaire pouvez-vous espérer pour votre premier emploi?

Si vous cherchez un emploi dans le secteur de la finance, un contrat à durée indéterminée ne serait pas un Graal impossible. Pas moins de 83% de toutes les offres d'emploi actuelles dans le domaine de la finance proposent un contrat à durée indéterminée et, selon Walters People, spécialiste du recrutement, ce chiffre serait en constante augmentation chaque trimestre.

Mais si vous avez récemment obtenu votre diplôme, vous aimeriez probablement savoir quel salaire vous pouvez espérer pour ce premier emploi dans la finance. Thomas Vieuxjean, consultant senior chez Walters People, spécialiste du recrutement, explique le salaire auquel les diplômés et les professionnels ayant jusqu'à trois ans d'expérience peuvent s'attendre dans une série de fonctions financières.

Dans le secteur de la comptabilité

Si vous débutez votre carrière en tant que comptable junior ou assistant comptable chargé des comptes fournisseurs et des comptes clients, vous pouvez espérer un salaire mensuel brut minimum de 2.000 euros. "Certaines organisations offrent même un peu plus aux débutants, souligne Thomas Vieuxjean. Dans les grandes organisations internationales, le salaire pour les postes de débutants en comptabilité peut même atteindre 2.300 à 2.400 euros bruts par mois."

"Si un emploi de comptable GL ou de collecteur de crédits vous séduit, les diplômés peuvent compter sur un salaire compris entre 2.000 et 2.600 euros bruts par mois, poursuit-il."

Dans le secteur des banques et assurances

Si vous avez toujours rêvé de travailler dans le secteur bancaire, un emploi d'employé de back-office ou de middle-office est une excellente position pour commencer votre carrière dans le secteur bancaire, selon consultant senior. "Si vous débutez dans un poste de back-office, vous pouvez compter sur un salaire mensuel brut compris entre 2.300 et 2.600 euros par mois. Dans un poste de middle office, le salaire brut de départ est légèrement plus élevé, à savoir 2.400 à 2.800 euros par mois.

Si vous briguez un emploi de conseiller financier débutant, vous pouvez compter sur un salaire brut compris entre 2.100 et 2.800 euros par mois.

"Dans le monde des assurances, la demande de spécialistes en assurances est actuellement extrêmement élevée. Travailler dans sa propre région et avoir de nombreuses possibilités de carrière ne sont que quelques-uns des avantages d'un tel emploi. En tant que spécialiste en assurances débutant, vous pouvez compter sur un salaire mensuel brut compris entre 2.000 et 2.500 euros", explique Thomas Vieuxjean.

Dans le secteur de la finance

"Le nombre de postes vacants dans le domaine de la finance n'a jamais été aussi élevé qu'aujourd'hui. Même les débutants ont un large éventail d'emplois intéressants dans la finance à choisir." En tant qu'auditeur externe ou interne, vous pouvez compter sur un salaire compris entre 2.400 et 3.200 euros bruts par mois. "En plus des avantages sociaux, la plupart des organisations incluent également une voiture de société dans le package salarial" souligne le consultant senior.

Si vous pouvez aspirer à un emploi d'analyste commercial ou d'analyste financier et en fonction de l'organisation pour laquelle vous travaillez, vous recevrez, en tant que débutant, un salaire brut compris entre 2.400 et 3.200 euros par mois. Tandis qu'un consultant externe débutant, vous pouvez compter sur un salaire mensuel brut compris entre 2.100 et 2.500 euros.

Et pourquoi pas comme job étudiant ?

Vous êtes encore étudiant, ou vous préférez d'abord tâter le terrain avant de vous lancer dans un emploi permanent ? "Il n'y a rien de mal à faire un job d'étudiant dans le supermarché ou le restaurant du coin, mais sachez qu'un job d'étudiant dans votre domaine d'études se distingue vraiment sur votre CV. De plus, il vous permet de vous familiariser avec le monde de l'entreprise et les possibilités d'emploi qui existent", explique Thomas Vieuxjean. Dépendant de votre âge, votre salaire en tant que student devrait se situer entre 1.600 et 1.950 euros bruts par mois.

Mais quel que soit votre fonction ou vos aspirations salariales, il est toujours sage de regarder au-delà de ce montant mensuel proposé. Bien d'autres critères, parfois moins pécuniers, rentrent en ligne de compte quand on compare différentes offres d'emploi ou que l'on est sur le point de signer un contrat. L'entreprise offre-t-elle des avantages en nature ? Est-elle située à distance raisonnable de votre domicile ou bien les transports en commun desservent la zone où elle se situe ? Avez-vous des possibilités d'avancement au sein de cette société ? Voici quelques critères dont il faut tenir compte et qui peuvent faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre.

