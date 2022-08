Les Bourses européennes ont poursuivi leur redressement ce mardi. L'indice paneuropéen Eurostoxx 50 a ainsi aligné une cinquième séance de hausse consécutive malgré la chute de l'indice Zew de sentiment économique en Allemagne à un plus bas depuis 2008.

Actu : BHP Group (Londres) - Rio Tinto (Londres)

Dans l'actualité des entreprises, BHP (+6%) a profité de la publication de résultats record pour son exercice 201-2022. Le géant minier a réalisé un bénéfice ajusté de 23,8 milliards de dollars, en hausse de 39% grâce l'envolée de prix du charbon, du cuivre et du nickel, ce qui a largement compensé le recul des volumes produits. BHP s'est montré confiant dans ses perspectives, évoquant une reprise de la demande en Chine. Le groupe a ainsi décidé de relever son dividende annuel à 3,25 dollars par action contrairement à son concurrent Rio Tinto. Ce dernier a annoncé en juillet une baisse de 29% de son coupon intérimaire en raison de la rechute du prix du minerai de fer.

BX : Aperam-UnifiedPost / Cofinimmo - Aedifica

Le Bel 20 est resté à la traîne ce lundi, freiné par les immobilières comme Cofinimmo (-1,7%) et Aedifica (-2,1%).

Du côté des hausses, signalons la progression d'Aperam (+2,1%) et surtout le nouveau bond d'UnifiedPost (+22%) hors indice. Le titre s'est envolé de 150% depuis l'annonce mi-juillet que Marc Coucke avait acquis une participation de 12% dans la fintech wallonne.

