Ce samedi 10 septembre, Charles III a été proclamé officiellement roi lors d'une cérémonie historique à Londres. Le Conseil d'accession du palais Saint James de Londres a proclamé son titre. Ensuite, il a été proclamé roi du Royaume-Uni à la Bourse de Londres.

Pourquoi cette tradition ? Sur BFMTV, James Blitz, journaliste et ancien chef du service politique du Financial Times, explique que dans l'histoire de l'Angleterre, la City a joué un rôle très important pour les rois et la monarchie. Il rappelle qu'au 15ème, 16ème, 17ème siècle, la City avait pour rôle de protéger le roi, protéger le palais parce que c'était à la City qu'il y avait l'argent,et les armes.

La seconde raison tient à la diffusion de l'information, continue le spécialiste. A une époque où il n'y avait pas journaux, de télévision ou de radio, il fallait trouver des moyens de faire savoir qu'un nouveau roi montait sur le trône. Une proclamation dans différents lieux était donc organisée dans ce but.

Le London Stock Exchange - la Bourse de Londres - respectera le jour férié qui a été proclamé pour les funérailles de la défunte reine du royaume britannique. Les funérailles seront organisées le lundi 19 septembre à Londres. La Bourse de Londres restera ouverte durant la période officielle de deuil.

