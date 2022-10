Belfius intègre la solution de la scale-up wallonne EMAsphere tandis que Crelan et Axa Banque lancent une ligne de crédit "énergie" à taux d'intérêt réduit.

Face à l'augmentation généralisée du coût de la vie, les banques proposent de plus en plus d'outils et de services pour nous aider à optimiser nos dépenses (comparateurs de prix, outil d'analyse budgétaire, etc.). Mais ces nouveaux outils ne s'adressent pas uniquement aux ménages. Ils visent aussi les entreprises dont la gestion se complique aujourd'hui en raison de la crise inflationniste mais aussi des indexations salariales à répétition, des menaces de récession, de la pénurie de talents, etc. Dans ce contexte, Belfius vient par exemple de signer un partenariat avec la scale- up wallonne EMAsphere. A l'image de celle qui existe déjà entre la plateforme et BNP Paribas Fortis, cette nouvelle collaboration permettra aux entreprises clientes de la banque de bénéficier d'un reporting financier mis à jour automatiquement, fiable et créé spécifiquement pour elles afin de mieux suivre leur trésorerie. Accessible en mode "SaaS" (Software as a Service), la solution vient se connecter au logiciel comptable de l'entreprise. Le client accède ainsi à ses chiffres et les visualise sous forme de tableaux de bord et autres graphiques tels que performance et évolution de la trésorerie, délais de paiement client et fournisseur, évolution des résultats, etc. Proposée à un prix avantageux pour les clients Belfius, la solution intègre aussi un rapport de santé (projection basée sur un indicateur baptisé Runway, créé spécifiquement pour les clients de Belfius qui permet à l'entreprise de voir combien il lui reste en trésorerie pour les mois à venir). A terme, "la solution devrait également faciliter la communication entre l'entreprise et la banque notamment pour une demande de prêt", indique Reginald Nobels, directeur associé chez EMAsphere, précisant que l'outil est déjà utilisé par 10.000 entreprises, en raison notamment du besoin croissant des PME "d'être de plus en plus agiles et de pouvoir réagir de plus en plus rapidement". Dans un autre registre, les clients professionnels de Crelan et d'Axa Banque (rachetée par Crelan en début d'année) qui ont du mal à payer leur facture d'énergie, malgré une bonne solvabilité, peuvent désormais faire appel à une toute nouvelle ligne de crédit baptisée Energie. Une solution temporaire qui doit permettre aux entrepreneurs (PME et indépendants) de soulager leur trésorerie via une facilité de crédit de 12.500 à 50.000 euros pendant six mois, et ce à un coût inférieur au tarif normal. "L'ampleur effective de la ligne de crédit est calculée individuellement pour chaque client en fonction de l'augmentation des coûts dus aux factures d'énergie au cours des six prochains mois", précise la banque. Quant au taux appliqué, c'est l'Euribor à six mois (taux d'intérêt sur le marché interbancaire pour les prêts à court terme entre banques) qui sert de référence, lequel est ensuite majoré de 1%. A titre indicatif, le taux d'intérêt de la ligne de crédit tournerait donc actuellement autour de 2,8%.