Cent économistes et personnalités veulent annuler les dettes publiques détenues par la BCE

Plus de 100 économistes lancent vendredi un appel à annuler les dettes publiques détenues par la Banque centrale européenne (BCE) pour faciliter la reconstruction sociale et écologique après la pandémie de Covid-19. On retrouve notamment parmi les signataires les Belges Paul Magnette et Olivier De Schutter.