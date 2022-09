CBC va modifier son réseau de distribution en faisant évoluer ses 77 agences actuelles en 44 Agences Live et 33 Centres Retail pour s'adapter à la digitalisation croissante de ses clients, annonce mercredi la banque par voie de communiqué.

Ce plan de transformation a été annoncé au personnel de la banque à l'occasion d'un conseil d'entreprise extraordinaire. Il n'aura pas d'impact sur le nombre d'emplois au sein de la banque ni sur le nombre d'agences. "Face à l'accélération du comportement de ses clients, accentuée par la crise Covid, CBC s'adapte et fait évoluer son modèle de distribution pour mieux répondre à leurs attentes. Ainsi, avec ses 44 Agences Live et ses 33 Centres Retail, CBC maintient intact le nombre de points de vente en Wallonie", commente Clemens Scholzen, CEO de CBC Banque & Assurance.

Fort des résultats positifs de la phase de test lancée il y a quelques mois, le modèle de l'Agence Live fera désormais partie intégrante du réseau de distribution de CBC, explique la banque. "Il s'agit d'un modèle qui s'impose de plus en plus dans l'environnement actuel et futur car il permet la mise en oeuvre d'une approche hybride (contact physique ou à distance) souhaitée par la majorité des clients", peut-on lire dans le communiqué. Les heures d'ouverture seront ici réduites à deux ou trois jours par semaine mais les clients auront accès à des services à distance via CBC Live, suivant des horaires élargis.

En parallèle, CBC s'apprête également à transformer 33 agences existantes en Centres Retail. Ce type de point de vente se positionne comme l'agence spécialisée pour accompagner et développer la clientèle des professions libérales, dirigeants d'entreprises, indépendants et petites entreprises dans la réalisation de leurs projets ainsi que des particuliers dans la gestion de leur patrimoine jusqu'à 250.000 euros, explique-t-on. Il offre, en outre, une solution aux clients non-digitalisés.

En tant que pôle d'attractivité locale, le Centre Retail sera le carrefour des différentes expertises mises à disposition des clients telles que la banque privée, l'entreprise, le secteur agri et l'assurance. Les horaires d'ouverture actuels seront maintenus pour ces agences.

CBC est la banque wallonne autonome du groupe KBC. La stratégie d'Expansion Wallonie (Plan Expansion 2.0) prévoit l'acquisition de 100.000 nouveaux clients à l'horizon 2025.

Ce plan de transformation a été annoncé au personnel de la banque à l'occasion d'un conseil d'entreprise extraordinaire. Il n'aura pas d'impact sur le nombre d'emplois au sein de la banque ni sur le nombre d'agences. "Face à l'accélération du comportement de ses clients, accentuée par la crise Covid, CBC s'adapte et fait évoluer son modèle de distribution pour mieux répondre à leurs attentes. Ainsi, avec ses 44 Agences Live et ses 33 Centres Retail, CBC maintient intact le nombre de points de vente en Wallonie", commente Clemens Scholzen, CEO de CBC Banque & Assurance. Fort des résultats positifs de la phase de test lancée il y a quelques mois, le modèle de l'Agence Live fera désormais partie intégrante du réseau de distribution de CBC, explique la banque. "Il s'agit d'un modèle qui s'impose de plus en plus dans l'environnement actuel et futur car il permet la mise en oeuvre d'une approche hybride (contact physique ou à distance) souhaitée par la majorité des clients", peut-on lire dans le communiqué. Les heures d'ouverture seront ici réduites à deux ou trois jours par semaine mais les clients auront accès à des services à distance via CBC Live, suivant des horaires élargis. En parallèle, CBC s'apprête également à transformer 33 agences existantes en Centres Retail. Ce type de point de vente se positionne comme l'agence spécialisée pour accompagner et développer la clientèle des professions libérales, dirigeants d'entreprises, indépendants et petites entreprises dans la réalisation de leurs projets ainsi que des particuliers dans la gestion de leur patrimoine jusqu'à 250.000 euros, explique-t-on. Il offre, en outre, une solution aux clients non-digitalisés. En tant que pôle d'attractivité locale, le Centre Retail sera le carrefour des différentes expertises mises à disposition des clients telles que la banque privée, l'entreprise, le secteur agri et l'assurance. Les horaires d'ouverture actuels seront maintenus pour ces agences. CBC est la banque wallonne autonome du groupe KBC. La stratégie d'Expansion Wallonie (Plan Expansion 2.0) prévoit l'acquisition de 100.000 nouveaux clients à l'horizon 2025.