CBC Banque & Assurance a attiré plus de 22.000 clients supplémentaires en Wallonie en 2022, portant son portefeuille clients à 394.000, indique-t-elle dans un communiqué de presse jeudi. CBC s'était fixée en 2020 l'objectif d'attirer 100.000 clients wallons supplémentaires d'ici 2025, soit une moyenne de 16.500 clients par an.

En prenant en compte la contribution de l'activité commerciale de CBC dans les résultats du Groupe KBC, le revenu total d'exploitation de CBC Banque s'élève à 393 millions d'euros (+6%) et le bénéfice net de son activité commerciale à 132 millions d'euros (+8%). CBC Banque S.A. présente - hors contribution aux revenus des autres sociétés du groupe - un revenu d'exploitation stable de 330 millions d'euros (+1,5%) et un bénéfice net de 76 millions d'euros en 2022, soit un recul de 21%.

CBC précise également une hausse de portefeuille de 7% des crédits aux particuliers alors que son portefeuille de crédits commerciaux pour investissement a aussi augmenté (+5%).

En 2022, l'activité Assurances a également connu une augmentation importante de ses revenus (+7%), en raison d'une diminution de 15% des sinistres en assurance dommage principalement.

CBC Assurances a signé par ailleurs une croissance des primes non-vie au niveau des entreprises de +10%. L'activité commerciale Assurances a également permis une croissance de 4% de son portefeuille clients, ajoute-t-elle.

Enfin, "dans le contexte exceptionnel du conflit en Ukraine et de volatilité des marchés, les revenus générés par les produits de placements (actions, obligations, fonds et assurances placements) ont diminué de 7%", détaille CBC. "Soulignons également une diminution significative de 48% des achats de produits de placements par les clients de CBC Banque", conclut-elle.

En prenant en compte la contribution de l'activité commerciale de CBC dans les résultats du Groupe KBC, le revenu total d'exploitation de CBC Banque s'élève à 393 millions d'euros (+6%) et le bénéfice net de son activité commerciale à 132 millions d'euros (+8%). CBC Banque S.A. présente - hors contribution aux revenus des autres sociétés du groupe - un revenu d'exploitation stable de 330 millions d'euros (+1,5%) et un bénéfice net de 76 millions d'euros en 2022, soit un recul de 21%. CBC précise également une hausse de portefeuille de 7% des crédits aux particuliers alors que son portefeuille de crédits commerciaux pour investissement a aussi augmenté (+5%). En 2022, l'activité Assurances a également connu une augmentation importante de ses revenus (+7%), en raison d'une diminution de 15% des sinistres en assurance dommage principalement. CBC Assurances a signé par ailleurs une croissance des primes non-vie au niveau des entreprises de +10%. L'activité commerciale Assurances a également permis une croissance de 4% de son portefeuille clients, ajoute-t-elle. Enfin, "dans le contexte exceptionnel du conflit en Ukraine et de volatilité des marchés, les revenus générés par les produits de placements (actions, obligations, fonds et assurances placements) ont diminué de 7%", détaille CBC. "Soulignons également une diminution significative de 48% des achats de produits de placements par les clients de CBC Banque", conclut-elle.