Grâce à la forte baisse des prix de l'énergie, l'inflation dans la zone euro a diminué plus rapidement que prévu. Pourtant, il est encore trop tôt pour crier victoire. Le pic de l'inflation est peut-être derrière nous, mais il ne sera pas facile de vaincre une inflation de base qui reste néanmoins élevée.

Vendredi, Eurostat publiera les chiffres de l'inflation pour le mois de décembre dans la zone euro. Cela pourrait être une bonne nouvelle, car l'Allemagne, la France et l'Espagne ont déjà publié en début de semaine des chiffres d'inflation inférieurs aux prévisions. Après avoir atteint un pic de 10,6 % en octobre, l'inflation devrait avoir baissé à 9,5 % en décembre, selon les prévisions du consensus. Peut-être que les choses vont s'améliorer un peu. "Les derniers chiffres montrent une baisse plus importante que prévu. Ainsi, les perspectives d'inflation pour cette année pourraient être revues à la baisse", a déclaré Carsten Brzeski, économiste en chef d'ING.Cette baisse rapide et inattendue de l'inflation est due à la chute des prix de l'énergie. Les prix du pétrole ont fortement chuté ces derniers mois, anticipant un ralentissement de l'économie mondiale et une baisse de la demande. Les prix du gaz naturel ont connu une chute encore plus spectaculaire. Si le prix d'un mégawattheure était encore à plus de 350 euros à la fin du mois d'août, il est redescendu maintenant à moins de 70 euros par mégawattheure. C'est encore plus de trois fois plus que la normale, mais au moins le gaz naturel est maintenant à peu près au même prix que début 2022.La baisse des prix de l'énergie a un impact important sur l'inflation. "Il suffit de maintenir les prix de l'énergie à leur niveau actuel pour que l'inflation tombe à 2 % avant la fin de l'année", déclare Carsten Brzeski. Juste au bon niveau souhaité par la Banque centrale européenne (BCE), mais cela ne signifie pas que le travail est terminé. "Il s'agit d'une baisse temporaire de l'inflation vers les 2 % car nous nous attendons à ce que les prix de l'énergie augmentent à nouveau dans le courant de l'année. Les prix du pétrole pourraient rebondir avec la reprise de l'économie chinoise. Et pour le gaz naturel, l'hiver prochain pourrait être plus difficile. Nous devrons nous réapprovisionner sans pouvoir compter sur le gaz naturel russe, et tous les hivers ne seront pas aussi doux que celui que nous connaissons maintenant", déclare Carsten Brzeski.La dynamique de l'inflation reste élevéeMême si l'inflation tombe temporairement à 2 %, la dynamique de l'inflation reste beaucoup trop élevée en surface. L'inflation de base, qui ne tient pas compte de la volatilité des prix de l'énergie et des denrées alimentaires, avait atteint 5 % dans la zone euro en novembre. "Cette inflation de base n'est pas encore partie à la baisse et continuera à osciller autour de 5 % en 2023", a déclaré Carsten Brzeski.Une inflation de base de 5 % signifie que la Banque centrale européenne a encore beaucoup de travail à faire. L'inflation sous-jacente élevée semble également rigide (figée). Même en 2025, la BCE prévoit toujours une inflation de base à hauteur de 2,5 %, ce qui est bien supérieur à l'objectif des 2 %. Normalement, la BCE relèvera son taux directeur de 50 points de base supplémentaires en février et en mars, portant ainsi le taux de dépôt à 3 %. "La baisse des prix de l'énergie n'est pas une raison pour que la BCE change de cap. Ils sont trop volatils pour l'instant pour que l'on puisse y adapter une direction", estime Carsten Brzeski.Toutefois, il devient plus difficile pour la BCE d'expliquer le resserrement de sa politique monétaire alors que l'inflation diminue dans les mois à venir, sous l'effet d'une baisse des prix de l'énergie. "Peut-être que la BCE va faire une pause dans la remontée des taux d'intérêt après mars, mais elle est bien déterminée à en finir avec l'inflation. Plutôt que de crier victoire trop tôt, il est plus probable que la BCE augmente trop les taux d'intérêt", a déclaré Carsten Brzeski.Les salaires en hausseL'inflation de base restera donc élevée, car les salaires de la zone euro rattrapent leur retard. La BCE a prévu une augmentation des salaires de 5,2 % cette année, après une hausse de 4,5 % en 2022. Cela implique que la croissance réelle des salaires sera encore négative dans la zone euro en 2022-2023. Ainsi, les travailleurs continueront d'exiger des rémunérations plus élevées en 2024 et 2025 pour compenser la hausse de l'inflation. Grâce à l'étroitesse des marchés du travail en Europe, le pouvoir de négociation des travailleurs s'est également considérablement renforcé.Toutefois, des augmentations de salaires de 4 à 5 % ne sont pas compatibles avec une inflation de 2 % à long terme. La BCE veut éviter une spirale salaires-prix, où les salaires et les prix se pourchassent mutuellement. De manière significative, l'inflation des services, qui est sensible à la hausse des salaires, a dépassé 4 %. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a noté cette semaine que les salaires augmentent plus rapidement que prévu. "Nous ne devons pas permettre que la hausse des salaires alimente l'inflation", a-t-elle conclu.