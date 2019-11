Pour la première fois depuis sa nomination fin août, Bruno Colmant, le nouveau CEO de Degroof Petercam, s'exprime sur l'audit de la BNB qui a dernièrement secoué la banque et désamorce les rumeurs d'une revente. " Non, je ne suis pas un CEO de transition ", affirme-t-il, nous dévoilant ses plans pour l'avenir de la vénérable institution.

S'il y a bien une banque dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, c'est celle-ci : Degroof Petercam. Première banque privée indépendante du pays avec plus de 60 milliards de fonds sous gestion, la vénérable maison de l'avenue Guimard s'est fait taper sur les doigts par la Banque nationale (BNB) après avoir audité les procédures de contrôle anti-blanchiment. Un audit qui a d'ailleurs poussé vers la porte de sortie le CEO Philippe Masset, remplacé quasiment séance tenante par Bruno Colmant, jusqu'ici responsable de la recherche et membre du comité de direction de la banque.

...