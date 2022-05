Dans la foulée de l'annonce du départ de Bruno Colmant, la banque Degroof Petercam a communiqué jeudi la publication de ses résultats annuels.

Suite au départ de Bruno Colmant, le conseil d'administration propose à l'assemblée générale des actionnaires de Degroof Petercam, qui aura lieu le 24 mai prochain, de nommer Sabine Caudron en tant qu'administratrice déléguée.

Sabine Caudron, parfaite trilingue, dispose d'une expérience de près de 30 ans dans le domaine financier et plus particulièrement, du private banking. Elle a passé 18 ans chez BNP Paribas Fortis Belgium où elle a occupé la fonction de Director Private Banking Brussels. En 2012, elle a rejoint Puilaetco Dewaay Private Bankers en tant que Head of Sales et membre du comité exécutif. Sabine Caudron a été responsable du Private Banking Brussels et Private Banking Flanders chez Degroof Petercam. ?

Sabine Caudron © DR

De plus, Degroof Petercam a par ailleurs fait état jeudi d'un bénéfice net de 47,6 millions d'euros en 2021, en progression par rapport aux 40,1 millions d'euros engrangés en 2020.

Le total des actifs nets de la clientèle est également en hausse, de 15%, à 86 milliards d'euros (75 milliards fin 2020) alors que les revenus nets totaux ont atteint 545,7 millions d'euros en 2021 (+16%).

"2021 a été une bonne année, conclut Hugo Lasat, CEO de Degroof Petercam. Nous avons clôturé celle-ci avec un total des actifs de la clientèle s'élevant à 86 milliards d'euros, hors double comptage, soit une augmentation de 15% par rapport à 2020. Cette croissance s'explique par les performances positives des marchés et par de nouveaux apports en capitaux. Nos revenus, à 545,7 millions d'euros, ont augmenté de 16%. Les produits d'exploitation ont augmenté plus rapidement que les charges d'exploitation, créant de facto un levier d'exploitation positif. Au cours de l'exercice 2021, notre résultat brut d'exploitation a affiché une hausse de 53% à 126,6 millions d'euros. Au-delà des bons résultats financiers, je me réjouis de la progression continue des actifs durables que nous avons sous gestion. La confiance de nos clients, la qualité de nos collaborateurs et le remplacement en cours de notre plateforme informatique bancaire centrale, nous permettent d'envisager l'avenir de nos quatre métiers de base avec optimisme."

Le conseil d'administration de la banque proposera également la nomination de Sylvie Rémond et Tamar Joulia-Paris en tant qu'administratrices non-exécutives.

