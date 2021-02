BNP Paribas, dont l'État belge est actionnaire à hauteur de 7,7% du capital, prévoit de verser en mai prochain un dividende de 1,11 euro par action, a annoncé le groupe bancaire français vendredi dans le cadre de la présentation de ses résultats annuels.

Ce dividende, payable en numéraire, correspond à un taux de distribution de son bénéfice de 21%, "maximum résultant de la recommandation de la Banque centrale européenne du 15 décembre 2020", selon BNP Paribas, maison-mère de BNP Paribas Fortis.

Après avoir recommandé aux banques européennes en mars, au début de la pandémie de Covid-19, un gel des dividendes, la BCE a dernièrement autorisé à nouveau les banques à verser des dividendes sans qu'ils excèdent 15% de leurs bénéfices cumulés des années 2019 et 2020, les invitant également à la prudence en pleine pandémie du coronavirus.

Un dividende d'1,11 euro par action permettra à l'État belge, via la SFPI (Société fédérale de participations et d'investissement), de toucher un montant d'environ 106 millions d'euros.

BNP Paribas envisage en outre de rémunérer ses actionnaires par le truchement d'un rachat d'actions ou d'une distribution de réserves, "dès l'abrogation de la recommandation de restriction de la Banque centrale européenne prévue d'ici fin septembre 2021 en l'absence d'évolutions nettement défavorables".

