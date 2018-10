BNP Paribas Fortis va relever une série de tarifs

Le prix d'un "Comfort Pack", pour lequel opte la grande majorité des clients, ne change pas et son prix reste maintenu à 3 euros. Le "Premium Pack" passe de 6,25 à 7 euros par mois. Pour une série de transactions manuelles, le prix passe de 1 à 1,50 euro. Ce sera notamment le cas pour le retrait en cash aux guichets, un virement papier ou l'émission d'un chèque en Belgique. Pour un retrait en espèces via une carte Visa ou MasterCard, le coût sera de 6 euros plus 1% du montant retiré. Actuellement, le tarif est de 5 euros plus 1% du montant. Le même tarif s'appliquera au retrait via une carte prepaid à un distributeur ou dans une agence à l'étranger. Pour les retraits de devises étrangères avec une Visa ou une MasterCard à l'étranger, le coûte de traitement passe de 5 à 6 euros. Par ailleurs, il faut ajouter 1,60% du montant retiré calculé selon le cours de change.