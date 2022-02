Le groupe bancaire BNP Paribas a annoncé mardi les meilleurs résultats annuels de son histoire, effaçant en 2021 les stigmates de la crise sanitaire grâce au dynamisme de sa banque de détail et de ses activités de financement et d'investissement. Le conseil d'administration proposera à l'AG le versement d'un dividende de 3,67 euros à ses actionnaires, dont l'État belge qui est actionnaire à hauteur de 7,7% du capital.

La plus grande banque française a réalisé un bénéfice net de 9,488 milliards d'euros en 2021, en forte hausse par rapport à 2020 (+34,3%) et à 2019 (+16,1%), selon le communiqué de ses résultats trimestriels.

"BNP Paribas réalise une très bonne performance en 2021", juge son directeur général, Jean-Laurent Bonnafé, cité dans le communiqué.

Première grande banque française à publier ses résultats pour l'année dernière, BNP Paribas a rapporté un produit net bancaire (PNB), équivalent du chiffre d'affaires pour le secteur, de 46,2 milliards d'euros, soit 4,4% de plus qu'en 2020 et 3,7% de plus qu'en 2019.

L'activité "Domestic markets", qui inclut la banque de détail en France et en zone euro (Italie, Belgique, Luxembourg), a vu son produit net bancaire croître de 5,2%, particulièrement soutenue par la France et certains métiers comme la filiale de leasing automobile Arval.

En Belgique, BNP Paribas Fortis a réalisé un produit net bancaire de 3.509 millions d'euros, en hausse de 2,2% par rapport à 2020.

Le résultat brut d'exploitation s'élève à 1.135 millions d'euros, en forte hausse de 10,8% par rapport à 2020. Enfin, le résultat avant impôt est lui de 989 millions d'euros, en très forte croissance de 29,8% par rapport à 2020.

