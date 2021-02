La FSMA lance une série de films d'animation au sujet des règles qui concernent la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

L'Autorité des services et marchés financiers entend ainsi sensibiliser les intermédiaires actifs dans le domaine des assurances vie aux risques auxquels ils sont exposés en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.

Un premier film, réalisé fin 2020, donnait différentes pistes aux intermédiaires d'assurance pour reconnaître les indices d'éventuelles pratiques de blanchiment. Désormais, cinq nouveaux films d'animation ont été réalisés. Ils sont centrés à chaque fois sur un aspect différent de la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, pour lesquels la FSMA a identifié des manquements à l'occasion de ses contrôles.

Les nouveaux films seront diffusés progressivement au cours des prochaines semaines et pourront être visionnés sur le site internet de la FSMA. Ils seront également diffusés sur les réseaux sociaux.

L'Autorité des services et marchés financiers entend ainsi sensibiliser les intermédiaires actifs dans le domaine des assurances vie aux risques auxquels ils sont exposés en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Un premier film, réalisé fin 2020, donnait différentes pistes aux intermédiaires d'assurance pour reconnaître les indices d'éventuelles pratiques de blanchiment. Désormais, cinq nouveaux films d'animation ont été réalisés. Ils sont centrés à chaque fois sur un aspect différent de la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, pour lesquels la FSMA a identifié des manquements à l'occasion de ses contrôles. Les nouveaux films seront diffusés progressivement au cours des prochaines semaines et pourront être visionnés sur le site internet de la FSMA. Ils seront également diffusés sur les réseaux sociaux.