L'économiste Bernard Keppenne décode les résultats des élections américaines et leurs répercussions sur le plan économique et boursier.

Si le scénario du statu quo est à court terme une bonne chose pour les marchés financiers, cela pourrait toutefois venir compliquer les choses à plus long terme, selon Bernard Keppenne, économiste à la banque CBC.

...

Si le scénario du statu quo est à court terme une bonne chose pour les marchés financiers, cela pourrait toutefois venir compliquer les choses à plus long terme, selon Bernard Keppenne, économiste à la banque CBC.Comment analyser les résultats des Midterms d'un point de vue économique ?Il y a pour le moment encore une incertitude. Il y aura probablement un second tour en Géorgie début décembre. On ne sera donc pas complètement fixé d'ici là. A court terme, ce statut quo est favorable aux marchés financiers. Historiquement, on dit que ce scénario de blocage est plutôt bon pour la Bourse.Et après ?Après, différents scénarios sont possibles. Si Démocrates et Républicains se neutralisent, nous resterons dans ce scénario du statu quo, mais qui à long terme peut venir compliquer les choses. Il ne faut pas oublier la problématique du plafond de la dette, qui pourrait devenir un facteur d'instabilité sur le plan mondial, comme on l'a vu en 2011.Sinon ?Une victoire totale des Républicains conduirait à un blocage total, ce qui ne permettrait plus à Biden de mener des plans de relance ni des réformes, ce qui est perçu comme favorable aux marchés boursiers. Si Joe Biden garde une marge de manoeuvre par contre, la question de l'inflation et du ralentissement économique dominera et viendra peser sur les Bourses. Il faut cependant ne pas oublier que la position de la Fed ne sera nullement influencée par les résultats et qu'elle restera fixée sur son objectif.