La filiale belge du groupe néerlandais termine 2022 sur un bénéfice divisé par deux, en raison notamment de frais exceptionnels liés à la restructuration de son réseau de proximité physique, qui ne comptera bientôt plus que 200 agences.

Première des grandes banques a dévoilé ses comptes annuels pour 2022, ING Belgique a publié ce matin un bénéfice net de 301 millions d'euros, en baisse de près de 60 % par rapport aux 708 millions dégagés en 2021. Une chute qui s'explique par deux éléments non récurrents. D'abord, une provision de 93 millions a été enregistrée pour poursuivre la consolidation de son réseau et mettre fin aux contrats qui liaient la banque avec une série d'agences indépendantes. Ensuite, le dénouement comptable d'une couverture de taux d'intérêt s'est traduit par un impact négatif dans les livres de la banque de 288 millions. Un impact comptable qui sera toutefois récupéré dans les années à venir, a précisé le CEO Peter Adams, assurant qu'il ne s'agissait pas d'un mauvais hedging.

Activité stable

Mais hormis ces deux éléments exceptionnels, la banque a plutôt bien tourné sur le plan du business. Malgré les turbulences économiques et géopolitiques, elle a su maintenir "une bonne dynamique commerciale", selon Peter Adams. Les revenus dépassent en effet pour la deuxième année consécutive la barre des 3 milliards d'euros. D'un autre côté, les coûts d'exploitation (frais de personnel, etc.) sont restés sous contrôle, ne progressant que de 3,4 %. Un chiffre qui reste bien inférieur au taux d'inflation et d'indexation des salaires. Ce qui montre que "les efforts entrepris ces dernières années pour rendre la banque plus efficace portent leurs fruits", a commenté Peter Adams, qualifiant le résultat d'exploitation brut de 796 millions d'euros dégagé par la banque de "solide", compte tenu de la conjoncture difficile.

Toujours plus digitale

Plus largement, la maison de l'avenue Marnix (dont le siège est actuellement en pleine rénovation) a continué l'an dernier à dérouler sa stratégie Route24. Un plan qui vise à simplifier les opérations bancaires en s'appuyant sur les outils digitaux. Des outils digitaux dont "la popularité et la satisfaction ne cessent de gagner en importance auprès des clients", a souligné Peter Adams. L'an dernier, ING Belgique a ainsi enregistré un nombre record de 673 millions de sessions digitales (+ 10 %). Le nombre de clients qui ne passent que par son app pour leurs opérations a également augmenté (+ 4 %). Au total, un million et demi de clients utilisent désormais l'application ING Banking.

Encore moins d'agences

Conséquence de ces chiffres d'utilisation du digital une fois de plus en croissance, la fréquentation des agences baisse encore et de nouvelles fermetures sont à prévoir. Selon le CEO d'ING Belgique, "la taille optimale d'un réseau dont une grande banque a besoin pour couvrir le marché belge se situe aujourd'hui aux alentours de 200 agences". En clair, des 400 agences que compte encore aujourd'hui le réseau de proximité physique de l'enseigne au lion orange, il ne devrait donc à terme plus en rester que la moitié.

