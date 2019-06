Belfius entre au capital d'IBA

Belfius Insurance, le pôle d'assurances de Belfius, et son actionnaire, la Société fédérale de participations et d'investissements (SFPI) possèdent plus de 3% du capital d'IBA, la société néo-louvaniste leader mondiale en matière de protonthérapie.

"Cette prise de participation s'inscrit dans la stratégie de Belfius Banque & Assurances d'être un partenaire privilégié des entreprises belges et de les soutenir sur le long terme", expliquent les deux sociétés dans un communiqué commun. Du côté d'IBA, son CEO, Olivier Legrain, souligne l'importance "de pouvoir compter sur des partenaires belges qui partagent nos valeurs et nous soutiennent sur le long terme". Le premier actionnaire d'IBA au 31 décembre 2018 est la SCRL "Belgian Anchorage" (ancrage belge), avec 20,60% du capital. L'UCLouvain, dont IBA est une spin-off, possède encore 1,41%, tandis que l'on compte également comme actionnaires d'IBA la Société régionale d'investissement de Wallonie (SRIW) 2,34% ou l'Institut des radio-éléments (IRE) 4,72%. Le cours de Bourse d'IBA a fortement baissé ces derniers mois après plusieurs avertissements sur résultats de la société wallonne.