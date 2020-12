Investiere est une plateforme suisse qui regroupe 4.600 privés soucieux d'investir dans des start-up et des scale-up européennes.

Investiere est une plateforme suisse qui regroupe 4.600 privés soucieux d'investir dans des start-up et des scale-up européennes. Elle adopte une méthode différente des fonds de capital-risque classiques. Elle analyse d'abord la jeune pousse en profondeur à la manière d'un fonds d'investissement avant de la proposer à ces investisseurs via un processus entièrement digital. Son modèle unique permet en outre à des investisseurs individuels de se retrouver dans des tours de table à côté de fonds connus. Investiere vient de nouer un partenariat exclusif avec BeAngels, la plus grande communauté d'investisseurs belges avec 370 membres affiliés et une trentaine de levées de fonds par an. BeAngels va donc s'internationaliser et permettre des investissements transfrontaliers de série A et B, ce qui devrait doper son activité. Les deux partenaires souhaitent ainsi créer de vrais champions européens via la mise en commun des ressources. Le pipeline va évidemment fonctionner dans les deux sens avec des jeunes pousses belges financées via Investiere et des start-up sélectionnées par les Suisses soutenues par des Belges.