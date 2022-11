Le niveau de la dette publique belge ( "dette Maastricht") s'élevait au 31 décembre 2021 à 548,488 milliards, soit 33,320 millions d'euros de plus qu'au 31 décembre 2020. Si la dette augmente en chiffre absolu, le taux d'endettement est en baisse. Il s'élevait en 2021 à 109,2 % du PIB, ce qui représente une diminution par rapport à 2020 (112,0 % du PIB), mais il était toujours plus élevé qu'au cours de la période 2017-2019 (lorsqu'il s'élevait à 102 %, 99,9 % et 97,6 % du PIB), relève la Cour des comptes.

Selon la Cour, si le taux d'endettement était en baisse, seule l'activation en mars 2020 par la Commission européenne de la clause dérogatoire générale prévue par le pacte de stabilité en raison de la crise du Covid19 a permis à la Belgique d'échapper à une procédure de déficit excessif. Une réévaluation est toutefois prévue au cours de ce second semestre de 2022, avertit la Cour des comptes.

Par ailleurs, le solde de financement de l'ensemble des pouvoirs publics (État fédéral, sécurité sociale, communautés, régions et pouvoirs locaux) s'élevait en 2021 à -5,6 % du PIB (27,931 milliards d'euros), contre -9 % en 2020. Il était toutefois plus élevé en 2021 par rapport à la période 2017-2019 (respectivement -0,7 %, -0,9 % et -1,9 % du PIB).

Le solde structurel de la Belgique pour 2021 s'élevait, lui, à -4,5 % du PIB. Il s'agissait d'une amélioration de 1 % du PIB par rapport à 2020, mais d'une détérioration par rapport à 2019 (-2,7 %). En 2017 et 2018, le solde structurel s'élevait à -1,2 % et -1,6 % du PIB.

La Cour des comptes a aussi analysé ces mêmes soldes pour la seule entité I (État fédéral et sécurité sociale). Le solde de financement de l'entité I s'élevait en 2021 à -19,903 milliards d'euros, soit -4,0 % du PIB (contre -30,687 milliards d'euros ou -6,7 % du PIB en 2020). Le déficit restait supérieur à celui de 2019 (-1,6 %), de 2018 (-0,3 %) et de 2017 (-1 %).

Le solde structurel 2021 de l'entité I était en 2021 de -3,4 % du PIB, ce qui représentait une amélioration par rapport à 2020 (-4,3 %). Le déficit est toutefois resté supérieur à celui de 2019 (-2,2 %). En 2017 et 2018, le solde structurel s'élevait à -1,4 % et 1 % du PIB.

En 2021, l'État fédéral a perçu au total 128,6 milliards d'euros de recettes, lesquelles se composent de quelque 124,1 milliards d'euros de recettes fiscales (impôts locaux compris) et de plus de 4,4 milliards d'euros de recettes non fiscales. Les recettes fiscales et non fiscales se sont ainsi redressées au niveau d'avant la crise sanitaire.

Les dépenses se sont élevées à 79,2 milliards d'euros, dont 71,9 milliards d'euros de dépenses primaires et 7,3 milliards d'euros de charges d'intérêt de la dette publique. Comme les années précédentes, les transferts à la sécurité sociale, aux régions et aux communautés, à l'Union européenne et aux pouvoirs locaux représentaient plus de la moitié des dépenses totales en 2021.

