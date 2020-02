AXA Banque Belgique a clôturé l'année 2019 avec une hausse de 4% du produit bancaire net qui passe à 352 millions d'euros et un résultat opérationnel avant taxes en hausse de 13% à 92 millions d'euros, annonce jeudi la banque.

La production brute en crédit-logement a augmenté "grâce à la forte croissance du marché immobilier belge" et atteint une production "record" de 4,1 milliards d'euros. Les crédits à la consommation (+14%, 323 millions d'euros) et les crédits professionnels (+20%, 642 millions) ont suivi cette tendance haussière. Le nombre d'utilisateurs des canaux digitaux d'AXA Banque Belgium a augmenté de 7,5% l'an dernier pour atteindre 384.000 utilisateurs. AXA Banque Belgique a été cédée fin octobre dernier à Crelan pour 540 millions d'euros en cash et le transfert de 100% de Crelan Insurance - qui vend principalement des assurances solde restant dû liées aux crédits logement et aux prêts à tempérament -, à Axa Belgique. La finalisation de la transaction devrait avoir lieu au cours du deuxième trimestre 2020.