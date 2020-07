S'il y a bien une chose qui a profité de la crise, ce sont les paiements électroniques. Nos pièces et billets sont un petit peu délaissés. Aujourd'hui beaucoup se laissent aussi tenter par le sans contact. Bancontact surf sur la vague et propose de nouvelles fonctionnalités.

La tendance étant aux paiements sans contacts et électroniques, l'application Payconiq par Bancontact décide d'augmenter ses services avec de nouvelles fonctionnalités.

Intégration des cartes de fidélité

Désormais, il est possible d'enregistrer les cartes de fidélité de façon digitale au sein de l'application Payconiq by Bancontact. L'option "Magasins" dans l'application permet à l'utilisateur d'enregistrer facilement et rapidement toutes ses cartes de fidélité en scannant leur code-barre ou code QR, ou en introduisant les codes manuellement. Cette fonctionnalité vous permettra, si vous payez avec l'application, de directement joindre la carte de fidélité au paiement. Aussi, s'il n'est pas possible de régler par Payconiq, vous pouvez quand même y stocker votre carte.

Consulter son solde d'éco-chèque

De nombreux salariés en Belgique reçoivent des chèques repas, des éco-chèques, des chèques cadeaux ou encore des chèques "sport et culture" en tant qu'avantages extralégaux. Si vous utilisez le service "Monizze", vous pourrez dorénavant consulter votre solde à partir de l'application Payconiq by Bancontact. Attention tout de même, il n'est pas encore possible de payer avec les chèques via l'application.

Empreinte digitale ou reconnaissance faciale

Comme c'est déjà le cas sur d'autres applications, les utilisateurs disposant d'un capteur d'empreinte ou de reconnaissance faciale pourront s'en servir sur Payconiq. Une fonctionnalité qui accentue le côté sécuritaire.

La tendance étant aux paiements sans contacts et électroniques, l'application Payconiq par Bancontact décide d'augmenter ses services avec de nouvelles fonctionnalités.Désormais, il est possible d'enregistrer les cartes de fidélité de façon digitale au sein de l'application Payconiq by Bancontact. L'option "Magasins" dans l'application permet à l'utilisateur d'enregistrer facilement et rapidement toutes ses cartes de fidélité en scannant leur code-barre ou code QR, ou en introduisant les codes manuellement. Cette fonctionnalité vous permettra, si vous payez avec l'application, de directement joindre la carte de fidélité au paiement. Aussi, s'il n'est pas possible de régler par Payconiq, vous pouvez quand même y stocker votre carte.De nombreux salariés en Belgique reçoivent des chèques repas, des éco-chèques, des chèques cadeaux ou encore des chèques "sport et culture" en tant qu'avantages extralégaux. Si vous utilisez le service "Monizze", vous pourrez dorénavant consulter votre solde à partir de l'application Payconiq by Bancontact. Attention tout de même, il n'est pas encore possible de payer avec les chèques via l'application.Comme c'est déjà le cas sur d'autres applications, les utilisateurs disposant d'un capteur d'empreinte ou de reconnaissance faciale pourront s'en servir sur Payconiq. Une fonctionnalité qui accentue le côté sécuritaire.