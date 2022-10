La banque Credit Suisse, secouée par des scandales à répétition, annonce jeudi une transformation "radicale" de sa banque d'investissement, à l'origine de lourdes pertes qui ont fait plonger ses comptes dans le rouge, ainsi des coupes importantes dans ses coûts et ses effectifs.

Credit Suisse va supprimer 9.000 postes d'ici 2025, faisant passer ses effectifs à 43.000 employés à temps plein, contre 52.000 actuellement, à la fois à travers des licenciements et des départs naturels, indique la banque qui veut réduire sa base de coûts de 15%, indique un communiqué.

Pour financer sa vaste restructuration, la banque compte lancer une augmentation de capital d'environ 4 milliards de francs suisses (4 milliards d'euros).

La Banque nationale saoudienne va investir 1,5 milliard de francs dans cette augmentation de capital qui s'adressera à des investisseurs professionnels, portant sa participation dans la banque jusqu'à 9.9%.

La banque d'investissement, qui a essuyé une perte avant impôts de plus de 1,6 milliard de francs sur les neuf premiers mois de 2022, va subir une transformation radicale qui va notamment se traduire par le transfert d'une large partie de ses produits titrisés à un groupe d'investisseurs menés par Apollo Global Management.

Credit Suisse, le numéro deux du secteur bancaire, a été secoué par des scandales à répétition depuis la faillite en mars 2021 de la société financière britannique Greensill, dans laquelle 10 milliards de dollars avaient été engagés par le biais de quatre fonds, puis par l'implosion peu après du fonds américain Archegos, qui lui a coûté plus de 5 milliards de dollars.

Au troisième trimestre, la banque a de nouveau essuyé une lourde perte qui s'est chiffrée à 4 milliards de francs suisses, contre un bénéfice net de 434 millions de francs au troisième trimestre 2021.

Credit Suisse va supprimer 9.000 postes d'ici 2025, faisant passer ses effectifs à 43.000 employés à temps plein, contre 52.000 actuellement, à la fois à travers des licenciements et des départs naturels, indique la banque qui veut réduire sa base de coûts de 15%, indique un communiqué. Pour financer sa vaste restructuration, la banque compte lancer une augmentation de capital d'environ 4 milliards de francs suisses (4 milliards d'euros). La Banque nationale saoudienne va investir 1,5 milliard de francs dans cette augmentation de capital qui s'adressera à des investisseurs professionnels, portant sa participation dans la banque jusqu'à 9.9%. La banque d'investissement, qui a essuyé une perte avant impôts de plus de 1,6 milliard de francs sur les neuf premiers mois de 2022, va subir une transformation radicale qui va notamment se traduire par le transfert d'une large partie de ses produits titrisés à un groupe d'investisseurs menés par Apollo Global Management.Credit Suisse, le numéro deux du secteur bancaire, a été secoué par des scandales à répétition depuis la faillite en mars 2021 de la société financière britannique Greensill, dans laquelle 10 milliards de dollars avaient été engagés par le biais de quatre fonds, puis par l'implosion peu après du fonds américain Archegos, qui lui a coûté plus de 5 milliards de dollars.Au troisième trimestre, la banque a de nouveau essuyé une lourde perte qui s'est chiffrée à 4 milliards de francs suisses, contre un bénéfice net de 434 millions de francs au troisième trimestre 2021.