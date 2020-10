Alors que la crise a confirmé l'accélération du digital, les offres sur mobile de Belfius et KBC figurent parmi les meilleures du monde!

C'est ce qui ressort de la nouvelle édition du classement des applis bancaires réalisé par Sia Partners, qui a doublé le nombre d'offres examinées, passant à 79 banques (dont 10 sur le marché belge). Le cabinet de conseil en intelligence artificielle a également élargi son scope géographique à l'Asie (Hong Kong et Singapour) et au Canada, en plus des six pays européens déjà pris en compte.

Dans ce classement, Belfius arrive en deuxième position, juste derrière la néobanque britannique Revolut qui offre donc, selon le consultant, la meilleure expérience bancaire sur smartphone au monde. Quant au groupe KBC, il décroche la quatrième place, juste derrière l'offre mobile de la banque italienne Intesa.

Selon Anthony Wolf, associé chez Sia Partners, " ces excellents résultats pour Belfius et KBC s'expliquent par un management visionnaire qui a fait du digital son cheval de bataille, une forte agilité et une saine compétition entre les deux banques ". Belfius et KBC devancent de loin Argenta (39), qui a énormément progressé par rapport au classement précédent, jusqu'à se placer devant ING (45) et BNP Paribas Fortis (47), dont les applis se classent loin devant celles des cinq autres banques belges passées au crible : bpost banque (55), Keytrade (58), Axa Banque (62), Beobank (76) et Deutsche Bank (79).

Notons que pour établir son classement, Sia Partners a examiné les différentes offres en fonction de l'étendue des possibilités et de la facilité d'utilisation. Au total, 80 critères ont été analysés, allant des fonctionnalités (services de base, beyond banking) à la réactivité (opérations en temps réel) en passant par la fluidité et la simplicité (facilité d'accès, environnement intuitif, etc.).

