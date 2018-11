Apple Pay désormais disponible pour les clients de BNP Paribas Fortis

En magasin, le service fonctionne avec l'iPhone SE, l'iPhone 6 et ses versions ultérieures, ainsi qu'avec l'Apple Watch. Il n'est cependant accessible qu'aux clients de BNP Paribas Fortis. Pour valider ses achats, il faut s'authentifier, soit grâce au capteur d'empreinte digitale intégré Touch ID, soit en cliquant sur le bouton latéral du smartphone avec Face ID, la technologie de reconnaissance faciale.

"Apple Pay figurait en tête de liste des souhaits de bon nombre de nos clients", explique Michael Anseeuw, directeur général de la banque de détail (retail banking) au sein du groupe. Est-ce une technologie sûre? "Nous recevons beaucoup de question à ce sujet", reconnaît-il.

"Nous pouvons répondre de manière transparente que c'est effectivement très sûr. Vous ne pouvez pas payer si votre téléphone n'est pas déverrouillé. De plus, cela fonctionne avec la biométrie - une empreinte digitale ou une reconnaissance de visage- et, lors de certaines transactions, c'est en outre associé à un code numérique."

Exclusivité

BNP Paribas Fortis dispose d'une exclusivité sur Apple Pay pour une période définie, négociée via un contrat-cadre conclu entre sa société mère française BNP Paribas et Apple, mais ne souhaite pas s'épancher sur la durée de celle-ci. Il faudra donc un certain temps avant que d'autres banques offrent le service.

Apple Pay vient s'ajouter aux nombreuses applications de paiement sans contact déjà disponibles en Belgique. Certaines émanent d'acteurs locaux comme Bancontact ou Payconiq, d'autres de géants du secteur, comme le service Google Pay, lancé en 2017. Toutes utilisent la technologie NFC (Near Field Communication - communication en champ proche) qui implique de rapprocher l'appareil du terminal de paiement.

Bien qu'il existe toute une gamme d'applications disponibles, le paiement sans contact reste un mode de paiement peu usité en Belgique. Seuls 4 à 5% des transactions se font de cette manière et, dans la plupart des cas, il s'agit de paiements avec des cartes bancaires classiques le permettant et non avec des smartphones.