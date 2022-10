Le parlement wallon peut maintenant octroyer des aides directes aux entreprises. Le but est d'éviter des cessations d'activités en chaîne et de garantir un niveau de compétitivité suffisant dans le but de maintenir leurs activités en Wallonie.

Le parlement wallon a approuvé à l'unanimité, ce mercredi, la proposition de décret, portée par la majorité, visant à mettre en place le cadre législatif permettant l'octroi d'aides directes aux entreprises afin d'éviter des cessations d'activités en chaîne et garantir un niveau de compétitivité suffisant dans le but de maintenir leurs activités en Wallonie. Il s'agit de donner l'amplitude suffisante au gouvernement pour qu'il puisse mettre en place les aides nécessaires aux entreprises, aux indépendants et aux asbl assujetties à la TVA sans contrevenir au cadre européen, a expliqué la députée MR Sabine Laruelle.

Pour rappel, en mars dernier, la Commission européenne a adopté un encadrement temporaire de crise en matière d'aides d'État afin de permettre aux États membres d'exploiter la flexibilité prévue par les règles en matière d'aides d'État dans le but de soutenir l'économie dans le contexte de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Cet encadrement temporaire de crise permet notamment aux États membres d'octroyer une aide destinée à indemniser les entreprises en raison des prix élevés de l'énergie, ce soutien pouvant être accordé sous quelque forme que ce soit, y compris sous la forme de subventions directes.

"Volonté d'aller vite"

A l'issue de son conclave budgétaire, le gouvernement wallon a de son côté annoncé avoir mobilisé 505 millions d'euros pour soutenir les entreprises confrontées à la crise énergétique. Sur ce montant, une enveloppe de 175 millions d'euros a été dégagée en vue de mettre en place des aides directes.

Face aux interrogations de l'opposition, notamment sur le timing de la mise en place de ces aides et sur qui précisément sera aidé, le ministre wallon de l'Economie Willy Borsus a promis de la clarté dans un arrêté de gouvernement qui sera rapidement examiné par l'exécutif. "Notre volonté, c'est d'aller vite, avec entre autres un mécanisme d'avance" pour tous ceux qui sont concernés, a-t-il assuré.

