Plusieurs banques centrales, dont la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne, la Banque du Japon et celle d'Angleterre, ont annoncé vendredi une action coordonnée pour faciliter l'accès à des dollars.

"Pour améliorer l'efficacité des accords d'échanges de devises à fournir des financements en dollars américains, ces banques centrales ont convenu d'augmenter la fréquence des opérations à 7 jours d'hebdomadaire à quotidienne", ont précisé dans un communiqué la Réserve fédérale, la BCE, la Banque du Japon, la Banque d'Angleterre, la Banque du Canada et la Banque nationale suisse.

Le changement prendra effet à partir du lundi 23 mars et durera "au moins jusqu'à fin avril", ont détaillé les institutions monétaires, tandis que la demande de billets verts a fortement augmenté ces derniers jours, à cause des craintes de pénuries en pleine crise du coronavirus.

Ces échanges de devises entre banques centrales "constituent un important filet de sécurité en matière de liquidités pour atténuer les tensions sur les marchés mondiaux du financement, contribuant ainsi à diminuer les effets de ces tensions sur l'offre de crédit aux ménages et aux entreprises, tant au niveau national qu'à l'étranger", a précisé le communiqué.

Dimanche, ces banques centrales avaient déjà lancé une opération pour faciliter l'approvisionnement des marchés financiers en liquidités.

Jeudi, la banque centrale américaine avait également annoncé toute une série d'accords, dits de "swap", pour permettre à ses homologues du Brésil, du Mexique, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, du Danemark, de Corée du sud, de Norvège, du Danemark, de Suède et de Singapour d'accéder facilement à des dollars.

Les lignes dites de "swap bilatérales" entre banques centrales sont un filet de sécurité mondial très important, largement utilisé lors de la crise financière de 2008, pour éviter que l'approvisionnement en une devise particulière en cas de crise ne se tarisse, avec des conséquences potentiellement catastrophiques pour les ménages et les entreprises.

