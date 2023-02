La start-up bruxelloise Accountable permet aux petits indépendants de gérer l'ensemble de leur comptabilité depuis leur smartphone. Ses fondateurs annoncent une première en Belgique : ils s'engagent à garantir toutes les déclarations fiscales réalisées dans leur application. Explications.

La start up Accountable fondée en 2018 est devenue lla première source de déclarations d'impôts pour les petits indépendants en Belgique. Elle propose à des dizaines de milliers d'entre eux de soumettre leurs impôts rapidement et d'envoyer leurs factures sans risque d'erreur, de quoi se débarrasser facilement de la paperasse. Accountable calcule tous leurs impôts en temps réel et leur permet de savoir combien ils gagnent. Plus de 20.000 déclarations d'impôts ont ainsi été réalisées via son app' en 2022. Elle rencontre un joli succès aussi en Allemagne.

La fintech annonce aujourd'hui un nouveau service. Elle s'engage à garantir dès 2023 l'ensemble des déclarations fiscales réalisées à partir de son application. Une première en Belgique.

"Aujourd'hui, aucun autre logiciel ou expert-comptable ne couvre les amendes encourues par les indépendants en cas d'irrégularités. Grâce à son expertise, Accountable s'apprête donc à réaliser ce qu'aucun autre acteur n'a pu réaliser auparavant, en se portant garant de l'ensemble des déclarations fiscales réalisées à partir de son application", laisse entendre la société.

Cette promesse est rendue possible grâce à la grande confiance qu'ont les fondateurs d'Accountable en leur application, expliquent ces derniers. "Cette garantie couvre toute erreur ou omission dans une déclaration fiscale qui entraînerait une amende imposée par l'Administration fiscale belge, jusqu'à 5.000€ par déclaration et à l'exclusion des amendes pour fraude et non-soumission."

La start-up explique comment elle procède pour tenir ses engagements. Un design minimisant le risque d'erreur : l'application a été conçue de telle sorte que les utilisateurs ne puissent pas faire d'erreurs lors de la saisie des factures et des reçus (90 % sont automatisés au travers de la reconnaissance de caractères, les 10 % restants sont un véritable jeu d'enfant). Des vérifications automatiques : avant chaque déclaration, l'application vérifie automatiquement le statut de chaque document et s'assure qu'il soit correct, revu et qu'il n'ait pas été soumis dans une déclaration précédente. Accountable vérifie les erreurs potentielles parmi l'ensemble des frais professionnels et informe chaque utilisateur si l'une de ces vérifications a échoué. Une gestion rigoureuse des justificatifs : pour chaque entrée et dépense, en fonction de la catégorie et du type, l'application vérifie quelle justification est nécessaire et ne laisse pas l'utilisateur déduire une dépense ou déclarer une recette si cette dernière n'est pas justifiée par les documents appropriés.

pour chaque entrée et dépense, en fonction de la catégorie et du type, l'application vérifie quelle justification est nécessaire et ne laisse pas l'utilisateur déduire une dépense ou déclarer une recette si cette dernière n'est pas justifiée par les documents appropriés. Le lien avec la banque : en permettant à ses utilisateurs de connecter jusqu'à 5 comptes bancaires dans l'application et en rapprochant automatiquement les dépenses et les recettes, Accountable aide ses utilisateurs à maintenir une comptabilité propre, réduisant ainsi considérablement le risque d'erreurs et d'irrégularités.

La start up Accountable fondée en 2018 est devenue lla première source de déclarations d'impôts pour les petits indépendants en Belgique. Elle propose à des dizaines de milliers d'entre eux de soumettre leurs impôts rapidement et d'envoyer leurs factures sans risque d'erreur, de quoi se débarrasser facilement de la paperasse. Accountable calcule tous leurs impôts en temps réel et leur permet de savoir combien ils gagnent. Plus de 20.000 déclarations d'impôts ont ainsi été réalisées via son app' en 2022. Elle rencontre un joli succès aussi en Allemagne. La fintech annonce aujourd'hui un nouveau service. Elle s'engage à garantir dès 2023 l'ensemble des déclarations fiscales réalisées à partir de son application. Une première en Belgique."Aujourd'hui, aucun autre logiciel ou expert-comptable ne couvre les amendes encourues par les indépendants en cas d'irrégularités. Grâce à son expertise, Accountable s'apprête donc à réaliser ce qu'aucun autre acteur n'a pu réaliser auparavant, en se portant garant de l'ensemble des déclarations fiscales réalisées à partir de son application", laisse entendre la société. Cette promesse est rendue possible grâce à la grande confiance qu'ont les fondateurs d'Accountable en leur application, expliquent ces derniers. "Cette garantie couvre toute erreur ou omission dans une déclaration fiscale qui entraînerait une amende imposée par l'Administration fiscale belge, jusqu'à 5.000€ par déclaration et à l'exclusion des amendes pour fraude et non-soumission."