Au troisième trimestre, le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 0,4 % par rapport au trimestre précédent, indique vendredi la Banque nationale de Belgique (BNB). Cela signifie que la croissance économique s'accélère. Elle était en effet nulle au premier trimestre et n'avait crû que de 0,3% entre les mois d'avril et juin. En base annuelle, l'activité économique s'est renforcée de 1,6%.

Par rapport au trimestre précédent, la valeur ajoutée s'est accrue modérément dans l'industrie (+0,1%), et plus franchement dans les services (+0,4%) et dans la construction (+1,3%). Les ménages et les administrations publiques ont intensifié leurs dépenses de consommation de, respectivement, 0,6 et 0,5%. Les investissements des entreprises se sont eux aussi avivés (+1,0%). En revanche, les investissements des ménages (-1,5%) et ceux des administrations publiques (-0,2%) se sont inscrits en baisse, précise la BNB.

Enfin, durant cette période, l'emploi intérieur s'est redressé de 0,4% par rapport au trimestre précédent. Il a gagné 1,3% sur une base annuelle.