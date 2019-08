A cause des taux d'intérêt négatifs, l'Agence de la Dette n'émet toujours pas de bons d'État

L'Agence de la Dette a décidé de faire à nouveau l'impasse sur une émission de bons d'Etat le 4 septembre prochain en raison de l'environnement actuel des taux d'intérêt (taux négatifs sur les OLO de 10 ans et plus), annonce-t-elle mardi. L'émission de juin dernier n'avait pas non plus eu lieu.

Cette décision ne met pas en péril le financement de 2019, précise l'agence. "Le programme de financement 2019 a déjà été mis en oeuvre pour un montant de 25,17 milliards d'euros, ce qui correspond à 83,2% de l'objectif annuel." Il y a traditionnellement quatre émissions de bons d'Etat par an, en mars, juin, septembre et décembre. La dernière campagne de bons d'État, en mars dernier, avait été souscrite à hauteur de 3,979 millions d'euros. Il s'agissait d'un montant plus élevé que les dernières campagnes qui avaient récolté respectivement 2,37 et 2,29 millions d'euros en juin et septembre 2018.